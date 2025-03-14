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Общество

«Кванториум Псков» перевели на дистанционный формат работы

14.03.2025 15:27|ПсковКомментариев: 0

Детский технопарк «Кванториум Псков» перешел в дистанционный формат работы с 18 по 22 марта в связи с ростом заболеваемости ОРВИ в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в технопарке. 

Фото: детский технопарк «Кванториум Псков»

Медиасмену и образовательные интенсивы на весенних каникулах с 24 по 29 марта в «Кванториуме» отменили. Программы будут перенесены на летние каникулы.

«Если вы уже принесли нужные документы и/или заполнили заявку, то место автоматически остается за вами. Перед стартом летних смен мы предварительно с вами свяжемся и уточним, сможете ли вы быть. Точное расписание будет известно в мае», - отметили в «Кванториуме».

Напомним, центр цифрового образования «IT-куб.Псков» закрыт на карантин с 14 марта.

А в Великих Луках учебные заведения переведены на дистанционное обучение с 17 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей
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