Общество

Большинство респондентов ПЛН выступает за крупные штрафы за нарушение запрета выхода на лед

Большинство респондентов Псковской Ленты Новостей (42,8%) поддерживает введение крупных штрафов за нарушение запрета выхода на лед. Такие данные следуют из еженедельного опроса, в котором принял участие 341 человек.

28% опрошенных псковичей предлагают обязать рыбаков, которых пришлось вызволять из ледяной воды, компенсировать расходы на операцию по спасению.

11,1% респондентов «выступают за естественный отбор» и предлагают ничего не делать с гибелью рыбаков, провалившихся под лед.

9,7% заявили, что жесткие запреты не нужны, так как в стране их уже и так достаточно.

6% считают необходимым ввести строгий надзор за выходами к водоемам весной, а 2,4% выразили безразличие к вопросу.

Результаты показывают, что большая часть участников опроса видит в ситуации с выходом рыбаков на хрупкий лед серьезную проблему и выступает за активные меры по предотвращению несчастных случаев. В регионе множество водоемов, которые популярны для зимней рыбалки, но погодные условия не всегда способствуют закреплению прочного ледового покрытия. Последствия трагичны. Только за период с 8 по 11 марта в регионе погибли 19 рыбаков.

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