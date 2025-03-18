Юбилейные медали к 80-летию Победы узникам концлагерей вручил Дмитрий Барабанов

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов по поручению президента РФ Владимир Путина вручил медали к 80-летию Великой Победы бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.
Депутат вручил медали Алевтине Васильевой, Ефросинье Ивановой, Валентине Ганеевой.
Депутат поблагодарил бывших узников за их мужество и стойкость. Пожелал долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа и жизненного оптимизма.
Напомним, ранее Дмитрий Барабанов вручил еще несколько юбилейных медалей к 80-летию Великой Победы.