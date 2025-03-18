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Общество

Юбилейные медали к 80-летию Победы узникам концлагерей вручил Дмитрий Барабанов

19.03.2025 13:08|ПсковКомментариев: 0

Депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов по поручению президента РФ Владимир Путина вручил медали к 80-летию Великой Победы бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей.

Депутат вручил медали Алевтине Васильевой, Ефросинье Ивановой, Валентине Ганеевой.

Депутат поблагодарил бывших узников за их мужество и стойкость. Пожелал долгих лет жизни, крепкого здоровья, бодрости духа и жизненного оптимизма.

Напомним, ранее Дмитрий Барабанов вручил еще несколько юбилейных медалей к 80-летию Великой Победы. 

Пресс-портрет
Путин Владимир Владимирович Барабанов Дмитрий Александрович Депутат Псковской городской Думы по округу №14
Источник: Псковская Лента Новостей
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