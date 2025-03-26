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Александр Братчиков о новом статусе Александра Котова, главе Счетной палаты и упрощении исключения памятников из реестра

43-я очередная сессия Псковского областного Собрания депутатов состоялась 27 марта. На ней председатель Псковского областного Собрания Александр Котов получил статус почетного гражданина Псковской области, а также депутаты назначили председателя Счетной палаты Псковской области. Об этих и других решениях сессии заместитель председателя областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков рассказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

- Александр Николаевич, председатель Псковского областного Собрания получил статус почетного гражданина Псковской области. Вы поддерживаете это награждение? Какие заслуги Александра Котова можете выделить?

Я считаю, что Александр Котов, безусловно, достоин этого почетного звания, потому что он человек, который прошел путь от главного инженера колхоза до председателя Псковского областного Собрания. И всю свою трудовую деятельность он посвятил Псковской области. Изначально он работал в Стругах Красных, потом заместителем губернатора, а с 2011 года - председателем Псковского областного Собрания. Переоценить его вклад в развитие области очень сложно, поэтому я считаю, что он достоин этой награды. Я голосовал за то, чтобы это звание ему присвоили. Многие депутаты отмечали его заслугу в создании рабочей атмосферы и площадки для дискуссий в Собрании. Положительные характеристики личности и работы Александра Котова мы слышали не только от представителей партии «Единая Россия», но и от оппозиционных партий. Это говорит о том, что им дают возможность высказаться, их слышат, у них есть возможность влиять на ситуацию в Собрании.

- На должность председателя Счетной палаты Псковской области вновь назначена Марина Хохлова на пятилетний срок полномочий. Она впервые заняла эту должность в 2007 году. Как можете охарактеризовать ее личность и работу?

- Назначение Хохловой Марии Николаевны на должность председателя Счетной палаты Псковской области имеет для области огромное значение, это очень важный контрольный орган в Псковской области, без которого существование области практически невозможно. Марина Николаевна является достойным кандидатом, она уже работала на этой должности с 2007 года, она прошла согласование в федеральной Счетной палате. Сегодня она была назначена на должность председателя Счетной палаты. Ее кандидатуру я оцениваю положительно.

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- Собрание поддержало федеральный законопроект об упрощении исключения памятников из перечня объектов культурного наследия. Насколько это актуально для Псковской области?

- Это достаточно серьезный вопрос. По моему мнению, важно предоставить регионам возможность исключать памятники регионального и местного значения из реестра объектов культурного наследия. Я считаю, что это очень хорошая инициатива. Безусловно, мы понимаем, что на местном уровне никто не будет решать, нужен или не нужен тот или иной памятник. Будет работать экспертная комиссия, оценивая архитектурно-историческую ценность конкретного объекта культурного наследия. Однако решение будет приниматься на уровне региона, что позволит намного сократить сроки его принятия.

Беседовала Анастасия Мишуковская