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Общество

Завершена большая часть внутренней отделки помещений школы №13 в Пскове

31.03.2025 18:52|ПсковКомментариев: 0

В ходе капитального ремонта школы №13 в Пскове завершена большая часть внутренней отделки помещений и заливки стяжки, частично уложена плитка на пол и облицованы санузлы. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале. 

Фото: Борис Елкин / Telegram

«Подрядчик уверенно движется вперёд в проведении капитального ремонта школы №13. С момента последнего визита в учреждении выполнен большой объём работ», - отметил Борис Елкин. 

Он добавил, что электропроводка на втором и третьем этажах полностью обновлена, а работы по перекладке водопроводной и канализационной систем выполнены на 40%. Демонтировано старое покрытие крыши, и большая часть каркаса для новой уже установлена.

Напомним, работы реализуются в рамках национального проекта «Молодёжь и дети» и региональной программы «Все лучшее детям». 

Ремонт должны закончить к 1 сентября. Учащиеся школы №13 на время проведения капитального ремонта переведены в среднюю общеобразовательную школы №9 имени А. С. Пушкина, школу №47 и школу №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова. 

Год основания школы – 1951.  

Теги: #школа
Источник: Псковская Лента Новостей
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