В Великих Луках опубликована программа конференции «За каждой спиною был свой Сталинград»

Научно-практическая конференция «За каждой спиною был свой Сталинград», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Великих Луках 24 апреля. Программу мероприятия Псковской Ленте Новостей предоставили в Великолукском городском краеведческом обществе.
Конференция стартует в 14:00. На ней представят выставки «Великие Луки 1941-1945» и «Великие Луки - город воинской славы».
Также состоится пленарное заседание, которое проведет сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.
Чтение различных докладов будет продолжаться до 18:00. С полной программой конференции можно ознакомиться здесь.