Общество

Более 250 поисковых мероприятий проведут в Псковской области к 80-летию Победы

На территории Псковской области пройдет более 250 поисковых мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил на заседании организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» врио председателя комитета по молодежной политике Псковской области Дмитрий Яковлев, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Региональный волонтерский конкурс к 80-летию Победы на сегодняшний день насчитывает более 600 волонтеров, которые прошли обучение и уже сопровождают мероприятия, приуроченные к памятным датам, а также готовятся к организации и сопровождению парада Победы и «Бессмертного полка».

«Хочу отметить, Михаил Юрьевич, что благодаря вашей поддержке наши региональные и все муниципальные штабы обеспечены полным объемом комплектов необходимой одежды для сопровождения, разработанной в фирменном стиле, а также всем необходимым для того, чтобы реализовать на территории Псковской области все федеральные акции, а именно раздачу георгиевских лент, которых в этом году нами подготовлено 100 тысяч штук», — подчеркнул Дмитрий Яковлев.

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Также во всех муниципальных образованиях и городах Псков и Великие Луки пройдет акция «Огненная картина войны». Совместно с Движением Первых будет проведена акция «Окна победы». Молодежь региона также принимает участие в конкурсе «Весна победы».

«Во всех местах воинских захоронений нашими молодежными организациями будут проведены субботники, которые затронут все наши воинские сохранения. 13 апреля на территории парка "Патриот" был открыт российский слет поисковых экспедиций, по итогам которого в адрес Псковской области были предоставлены документы о том, что на территории нашего региона пройдет в этом году более 250 поисковых мероприятий. В этих мероприятиях примут участие студенты из разных институтов Российской Федерации и Республики Беларусь», — добавил Дмитрий Яковлев.