Общество

«Дневной дозор»: Где грань между активной гражданской позицией или стукачеством?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Сообщения в правоохранительные органы о правонарушениях - это активная гражданская позиция, или "стукачество"?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Источник: kulturologia.ru

Псковичи продолжают обсуждать детали громкого коррупционного скандала, связанного с ректором ПсковГУ Натальей Ильиной. На минувшей неделе гостьей радиостанции ПЛН FM стала помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова. В прямом эфире она рассказала о борьбе с коррупцией и призвала граждан сообщать информацию о противоправных действиях ректора, в том числе студентов и преподавателей.

«В связи с делом Натальи Ильиной, пользуясь предоставленной возможностью, обращаюсь к общественности с просьбой предоставить любую имеющуюся дополнительную информацию о деятельности ректора Псковского государственного университета. Если вам известны факты, свидетельствующие о возможных противоправных действиях с её стороны, которые на данный момент не были зафиксированы следствием, прошу вас незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Вы можете воспользоваться дежурной телефонной линией или подать письменное заявление. Будем очень признательны. Как говорится, борьба с коррупцией — это не только работа правоохранительных органов, но и работа наших сознательных граждан. Должна быть активная гражданская позиция в данном вопросе. И тогда мы все вместе сможем минимизировать вред, причиненный коррупционерами».

После эфира с помощником прокурора выяснилось, что о противоправных действиях ректора ПсковГУ некоторые студенты и преподаватели знали давно, обсуждали между собой, но при этом молчали и до призыва прокуратуры региона не обращались в правоохранительные органы. Это, к слову, не характерно для западной правовой культуры. В странах ныне недружественной Европы и в тех же Соединенных Штатах Америки подавляющее большинство граждан считают своей прямой обязанностью привлечь внимание правоохранителей к любому нарушению порядка. Будь то нарушение правил дорожного движения или признаки домашнего насилия в соседской семье.

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В российском же обществе сложились две противоположные точки зрения на необходимость «сигнализировать» правоохранительным органам о нарушениях закона, даже самых мелких. С одной стороны, многочисленные «охранители скреп» зачастую норовят настрочить донос по сущим пустякам, вроде отсутствия православных крестов на изображениях церквей, перегружая правоохранительные структуры не самой актуальной работой. С другой, сообщить в ГИБДД о соседе, «махнувшем» бокал пива и севшем за руль, зачастую считается «зазорным». Мол, «это — стукачество», в российской культуре многими осуждаемое.

Как должны поступать ответственные граждане в ситуациях, когда они становятся свидетелями правонарушения? Сообщения в правоохранительные органы о нарушениях законодательства — это активная гражданская позиция или «стукачество»? Но с другой стороны, не опасна ли эта тенденция — поощрять «борцов с правонарушениями»? Где грань «активной гражданской позиции» и доносительства (а в 30-е — 40-е годы прошлого века наша страна прошла через период «миллионов доносов»)?

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Появление «стукачей» зависит от правовой политической культуры наших граждан и от реакции правоохранительных органов на эту информацию, считает историк, преподаватель, депутат Псковской городской Думы Татьяна Пасман. Если же этому, в целом благому явлению будет придан цивилизованный порядок, когда вся поступающая информация будет проверяться на достоверность и лжесвидетели будут наказаны по закону, то и риск получить волну «стукачей» будет сведен к минимуму. Также Татьяна Пасман считает, что если преступление было совершено, есть свидетель и он обладает информацией о том, что нарушен закон, то это его гражданский долг — сообщить в правоохранительные органы.

«Я не считаю сообщения о правонарушениях "стукачеством". Это будет способствовать формированию правовой культуры. А вот если само государство в лице правоохранительных органов не будет использовать эти сообщения, например, для борьбы со свободой слова или для борьбы с правами человека... Я хочу подчеркнуть, что правда, высказанная людьми, не является доносом. Проблема возникает, когда те, кто принимает решения по сообщениям, делают это неправильно, не следуя принципам права, а иногда и его нормам. Здесь вопрос в тех, кто принимает эту информацию, а не в тех, кто выдает. Они должны ее отфильтровывать по принципу пользы для общества или вреда. Если мы начнем считать любое сообщение о правонарушении доносительством, то последствия будут очевидны. У нас просто не будут об этом говорить, сообщать. Тогда собаки будут кусать детей, машины будут ездить без правил, а соседи — слушать музыку круглые сутки. Они будут считать, что имеют на это право. Потому что безнаказанность порождает скептическое отношение, если не правовой нигилизм».

«Стучать иль не стучать», это вопрос морали и воспитания, считает председатель Общественного совета при УМВД России по Псковской области Джемал Малышев. В отличие от этого почти гамлетовского выбора ответ на вопрос - сообщать или не сообщать о правонарушении - прописан в Конституции Российской Федерации.

Фото: УМВД России по Псковской области

«Желание заполучить квартиру человека, который окажется в тюрьме, его должность или репутацию — это один мотив. Он не совсем моральный. Если это нужно для борьбы с преступностью и соблюдения закона, то это не только правильно, но и требуется по Уголовному кодексу Российской Федерации. В нём есть две статьи, касающиеся несообщения о преступлении, если человеку о нём известно. Если вы знаете о преступлении, но не сообщили о нем, вы становитесь соучастником. Это может повлечь серьезные последствия. Сокрытие информации может иметь место в случае, если лицо, каким-либо образом связанное, стремится избежать юридической ответственности и не быть привлечённым к ответственности. Это также имеет существенное значение. Общество должно придерживаться принципа, что бросать камень в упавшего — неправильно. Держать камень за пазухой тоже нехорошо».

Экс-начальник УВД Пскова Виктор Петров солидарен с мнением Джемала Малышева, однако…

«Есть закон об оперативно-розыскной деятельности. Там четко сказано, что это способствует раскрытию и расследованию преступлений. Однако стоит отметить, что в нашем контексте (дело Натальи Ильиной - ред.) было принято решение не рассматривать анонимные сообщения. Данное решение является обоснованным и целесообразным с точки зрения обеспечения прозрачности и объективности процесса анализа информации. Вот для России нужно, чтобы прошло много времени, чтобы государство поработало над тем, что информация о противоправных деяниях – это не стукачество, а гражданский долг. К сожалению, сейчас, в условиях перемен, это воспринимается негативно».

В любом государстве существуют законодательно закрепленные действия или бездействие, которые нарушают права и свободы граждан. И совершение таких деяний прямо запрещено. В Российской Федерации таким законом является Уголовный Кодекс, напоминает уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.

«Вспоминая историю 1930-х годов, когда массовые репрессии затронули всех без исключения, государство решило защитить общество от необоснованных обвинений. В те времена люди массово доносили друг на друга, обвиняя в своих письмах "врагов народа" казнокрадов, шпионов и диверсантов, и граждан, которые нарушают, по их мнению, некие нравственные принципы жития. Чтобы избежать повторения подобной трагедии, сегодня приняты меры для предотвращения необоснованных претензий. Особенно в части обвинения в совершении уголовных преступлений. Согласно уголовному кодексу, теперь каждый гражданин, сообщивший о преступлениях, должен быть предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Современное российское государство, разглашаясь о правовом государстве, поставило еще один запрет на пути ложных доносов. Любое уголовное преступление рассматривается только судом, а не иными квазисудебными органами, как это было в 30-х годах прошлого века. Поэтому, если гражданину или гражданам достоверно известно о совершенном или готовящемся преступлении, их гражданский долг — сообщить об этом в правоохранительные органы».

Отталкиваясь от ситуации с массовыми жалобами студентов и бывших преподавателей по «делу Натальи Ильной», о своем отношении к активной гражданской позиции рассказала член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель Государственного архива Псковской области Наталья Исакова.

«Это действительно ответственная позиция человека. Если у человека есть информация, особенно если был призыв или просьба сообщить о фактах, то, я думаю, это нормально. Человек должен делиться тем, что ему известно. Если говорить не об этом конкретном случае, то последствия могут быть намного печальнее для нашего общества. Поэтому, если действительно есть информация у кого-то о противоправных действиях кого-либо, будь то должностное лицо либо обычный гражданин нашей страны, мне кажется, это естественно — доложить».

Также Наталья Исакова заострила внимание на том, что все сообщения от граждан в правоохранительные органы должны иметь доказательную базу и тщательно проверяться органами следствия.

Все наши собеседники сегодня пришли к единому мнению: если вы стали свидетелем нарушения закона (вне зависимости от того, кто совершает преступление), вы должны незамедлительно сообщить об этом в правоохранительные органы. И нет, это не призыв к «стукачеству». Тут, скорее, речь о заботе о безопасности — вас и окружающих вас людей, ваших родных и близких. Ведь сокрытие преступления не только преследуется по закону, но и поощряет преступника, который может нарушать закон снова и снова.

Александра Братчикова