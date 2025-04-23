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Михаил Ведерников: Региону повезло с председателем областного Собрания

Звание «Почетного гражданина Псковской области» присвоено председателю Псковского областного Собрания депутатов Александру Котову заслужено, такое мнение выразил губернатор региона Михаил Ведерников, вручая награду спикеру парламента во время очередной 44-й сессии областного Собрания 24 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Поздравляю вас с высшей наградой Псковской области. Неоднократно говорил, что нашему региону повезло с председателем областного Собрания. За 14 лет на этом посту вы сделали очень многое, внесли неоспоримый, созидательный вклад в развитие области. Эти годы были непростые. Только за последние 5 лет вместе, плечом к плечу мы прошли вызовы пандемии, ответили на информационные угрозы и санкции, увеличили доходную часть регионального бюджета, приняли большое количество важных решений, программ для развития области, многое делаем для поддержки участников спецоперации и их семей. Вы - настоящий профессионал своего дела, честный, порядочный, справедливый, неравнодушный, именно поэтому к вам с уважением относятся все жители Псковской области. Это результат ответственного и честного труда. Звание "Почетного гражданина Псковской области" вами получено абсолютно заслужено», - поздравил Александра Котова Михаил Ведерников.

Ранее Общественная палата Псковской области приняла решение о представлении в Псковское областное Собрание депутатов кандидатуры председателя регионального парламента Александра Котова к званию «Почетный гражданин Псковской области». О присвоении звания ходатайствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Решение о присвоении принято на предыдущей сессии Собрания 27 марта.

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Звание «Почётный гражданин Псковской области» было учреждено в 2018 году. Первым почетным гражданином в Псковской области стал первый председатель областного Собрания депутатов Юрий Шматов. Также звания «Почетный гражданин Псковской области» удостоен митрополит Тихон (Шевкунов), бывший глава Псковской митрополии.