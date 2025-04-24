«Автопробег памяти» из Пскова в Самолву завершился

«Автопробег памяти» завершился в деревне Самолва Гдовского района 25 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Автопробег Псков-Самолва стартовал сегодня утром. В нем принимали участие члены регионального отделения партии «Единая Россия», отделения общероссийской общественно-государственной организации РВИО в Псковской области.
В финальной точке маршрута — поселке Самолва Гдовского района, на Поле Ратной Славы участники автопробега возложили цветы к монументу Александру Невскому и его дружине. Далее они примут участие в международной акции «Диктант Победы».