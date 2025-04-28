Общество

Получить штендер и распечатать фото для «Бессмертного полка» можно в псковском Доме молодежи

Получить штендер и распечатать фото для «Бессмертного полка» можно в Доме молодежи Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

Для участия в акции жители Пскова могут бесплатно получить штендер и распечатать фотографию своего героя на базе международного штаба 80-летия Победы по адресу: улица Конная, дом 2 (Дом молодежи, кабинет 113).

Количество бесплатных штендеров ограничено. Для получения штендера необходимо заполнить форму до 6 мая 21:00 по ссылке.

Напомним, шествие «Бессмертного полка» в Пскове начнется 9 мая на перекрестке улиц Карла Маркса и Воровского.