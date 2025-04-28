Общество

Михаил Ведерников: Сохранение исторической памяти — одна из основных наших задач

Работа по сохранению исторической памяти — одна из основных задач в Псковской области, заявил губернатор Михаил Ведерников в ходе пресс-подхода у монумента «Знамя Победы» в Идрице 29 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы ежегодно выделяем средства на благоустройство поселка. В 2019 году мы приняли решение, что 30 апреля отмечается региональная памятная дата - День Знамени Победы. Сегодня у мемориала прошло масштабное мероприятие, с показом выступили "Русские Витязи". Мы открыли новый павильон, где установлена точная копия Рейхстага, которая была воссоздана в рамках президентского гранта. Также большие мероприятия сегодня пройдут в самом поселке», — сказал Михаил Ведерников.

В поселке Идрица Себежского района на площади Знамени Победы с 29 по 30 апреля работает выставка трофейных образцов вооружения и военной техники. В рамках экспозиции под открытым небом представлены четыре единицы трофейной техники, поставляемой странами НАТО в качестве военной помощи Украине.

«Работа по сохранению исторической памяти — одна из основных наших задач. В этом году пройдет множество мероприятий в честь 80-летия Победы. Завтра мы высадим аллею в парке Патриот в Москве, восемьдесят деревьев посадим. Эта аллея будет называться в честь Псковской области», — добавил губернатор.