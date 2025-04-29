Общество

Власти Пустошки обеспокоены вопросом сохранения больничных койкомест

Для сохранения койкомест в Пустошкинском филиале Невельской межрайонной больницы необходимо дополнительное финансирование. Об этом сообщил председатель Собрания депутатов Пустошкинского района Дмитрий Зарембо в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Мы встречались с комитетом здравоохранения всем собранием депутатов. Комитет нас заверил, что сокращений койкомест на этот год у нас не будет, все остается по-прежнему. Педиатрическое отделение тоже трогать не будут, что для нас, в общем-то, главное. Единственный подвох пока в том, что заверения комитета все-таки связаны с его обещаниями, но остается вопрос финансирования и пока не очень понятно, будет ли дополнительное финансирование для Невельской больницы, так как мы являемся его филиалом и без дополнительного финансирования сохранить койки главврачу вряд ли удастся, потому что подушевое финансирование просто не позволит это сделать», - отметил Дмитрий Зарембо.

Он высказал надежду, что в будущем комитет по здравоохранению Псковской области будет согласовывать различные преобразования в районе и предварительно ставить в известность органы местного самоуправления и главу муниципалитета.

«Мы сейчас надеемся, что комитет выполнит свои обещания и к обещаниям добавит финансирование, иначе одно без другого не сможет существовать. Еще одно пожелание, которое комитет не должен игнорировать, это тоже на встрече было высказано: о том, что все, что происходит в районе, вне зависимости от того, кому принадлежит данный орган, должно согласовываться с главой района и с собранием депутатов, потому что иначе невозможно работать, если глава района не в курсе, какие изменения будут происходить в его же районе. На наш взгляд, это неправильно, поэтому надеемся, что комитет, когда будет принимать какие-то радикальные решения, нас будет ставить в известность», - заключил Дмитрий Зарембо.

Комментарий прозвучал в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM), гостем эфира стала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. На слова председателя Собрания депутатов Пустошкинского района Дмитрия Зарембо она ответила, что количество койкомест не изменится, а власти в районе были оповещены о грядущих изменениях своевременно.

«Глав информировали своевременно. В больницах полноценных детских отделений нет. Количество коек рассчитывается из количества населения в районе. Подушевое финансирование рассчитывается на каждого жителя, прикрепленного к конкретной медицинской организации. В Пустошке количество коек сохранится в том объеме, в котором оно есть, на то количество детского населения. С увеличением населения количество коек будет увеличиваться. Мы отделения не закрывали, койки не сокращали. Мы рассчитали то количество, которое должно быть на то количество населения», - заявила Марина Гаращенко.

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Напомним, объединение учреждений здравоохранения Псковской области подходит к концу. На текущем этапе к Порховской межрайонной больнице присоединяется Дедовичская, Дновская и Бежаницкая с Локнянским филиалом. До этого подобная реорганизация коснулась всех больниц Псковской области – от областной, городских и всех сохранившихся в районах.