Дмитрий Белюков: Сегодня нас всех объединило Знамя Победы 

Восьмидесятилетие Великой Победы — это огромный праздник для всей нашей страны, заявил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что Великолукское местное отделение Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества участвует во многих мероприятиях и не могло пропустить эту дату.
«Мы сегодня здесь все вместе в преддверии Великой Победы собрались под общим Знаменем Победы», — заключил Дмитрий Белюков.
Напомним, у памятника «Знамя Победы» в Идрице проходит мероприятие, приуроченное ко Дню Знамени Победы, который отмечают в Псковской области 30 апреля.