Общество

Дмитрий Белюков: Сегодня нас всех объединило Знамя Победы

Восьмидесятилетие Великой Победы — это огромный праздник для всей нашей страны, заявил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, председатель Великолукского местного отделения Российского военно-исторического общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Восьмидесятилетие Великой Победы — это огромный праздник для всей нашей страны и, конечно, Российское военное-историческое общество участвует в памятных мероприятиях, посвященных этой знаменательной дате. Сегодня мы здесь отмечаем дату, связанную с рождением Знамени Победы. Это знамя родилось на Псковской земле, здесь, в поселке Идрица. Очень символично, что сегодня мы все здесь объединены под общим знаменем нашей Великой Победы. Оно объединяет нас, олицетворяет истинность той Победы, которая была с нами и будет с нами всегда», — сказал Дмитрий Белюков.

Он отметил, что Великолукское местное отделение Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества участвует во многих мероприятиях и не могло пропустить эту дату.

«Мы сегодня здесь все вместе в преддверии Великой Победы собрались под общим Знаменем Победы», — заключил Дмитрий Белюков.

Напомним, у памятника «Знамя Победы» в Идрице проходит мероприятие, приуроченное ко Дню Знамени Победы, который отмечают в Псковской области 30 апреля.