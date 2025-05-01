Общество

Вера Короткова: Обращения по жестокому обращению с животными улетают в никуда

В Псковской области есть затруднения с привлечением к ответственности за жестокое обращение с животными, заявила в эфире радио ПЛН FM (102,6) в программе «Кузница» председатель Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. По ее словам, несмотря на существующие законы, многие жалобы и заявления активистов остаются без должного рассмотрения и наказания виновных.

«Вы подняли очень тяжелый вопрос, он остается открытым, — отметила Вера Короткова. — Все наши обращения, заявления по жестокому обращению с животными улетают в никуда. За многие годы на каком-то этапе всё рушится. Я думаю, может, стоит создать отдельное подразделение для этого. У нас есть закон, но он не применяется, люди не знают никаких статей, кроме 245 УК РФ (жестокое обращение с животным), а ведь ещё есть гражданская статья. Очень много нюансов в статье 245, которые позволяют уйти от наказания».

По словам Веры Коротковой, если уголовное дело не возбуждается, то остаётся только штраф, который «будет висеть на этом человеке». Она подчеркнула, что «комитеты и полиция перекладывают ответственность друг на друга», и зачастую дела остаются без должного рассмотрения.

«Мы сами нарушаем закон и вывешиваем фотографии этих людей от безвыходности», — добавила председатель «Зоозащиты».

Напомним, 28 апреля мужчина и женщина за «Электроном» повесили собаку и резали ее ножом. Ужасный вой истязаемого животного услышали несколько девушек.

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По факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.

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Выяснилось, что фигурант уголовного дела был трижды судим.

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В настоящее время собака по кличке Мия обрела новый дом.