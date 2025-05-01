Вера Короткова: Обращения по жестокому обращению с животными улетают в никуда

В Псковской области есть затруднения с привлечением к ответственности за жестокое обращение с животными, заявила в эфире радио ПЛН FM (102,6) в программе «Кузница» председатель Псковской региональной общественной организации «Зоозащита» Вера Короткова. По ее словам, несмотря на существующие законы, многие жалобы и заявления активистов остаются без должного рассмотрения и наказания виновных.
По словам Веры Коротковой, если уголовное дело не возбуждается, то остаётся только штраф, который «будет висеть на этом человеке». Она подчеркнула, что «комитеты и полиция перекладывают ответственность друг на друга», и зачастую дела остаются без должного рассмотрения.
«Мы сами нарушаем закон и вывешиваем фотографии этих людей от безвыходности», — добавила председатель «Зоозащиты».
Напомним, 28 апреля мужчина и женщина за «Электроном» повесили собаку и резали ее ножом. Ужасный вой истязаемого животного услышали несколько девушек.
По факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.
Выяснилось, что фигурант уголовного дела был трижды судим.
В настоящее время собака по кличке Мия обрела новый дом.