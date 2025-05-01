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Общество

Антон Дымов: Почетно, что Псковская область участвует в эстафете Вечных огней

06.05.2025 16:08|ПсковКомментариев: 0

Почетно, что Псковская область участвует в эстафете Вечных огней, заявил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов после торжественной церемонии зажжения Вечного огня на братском захоронении в Локне 6 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков». 

«Почетно, что Псковская область вновь участвует в эстафете Вечных огней в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы». Буквально две недели назад пламя памяти впервые зажглось в деревне Ершово. Сейчас в Псковской области Вечные огни уже горят на 11 мемориалах», - отметил Антон Дымов.

Напомним, сегодня в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы», реализуемой ПАО «Газпром» в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, одновременно зажглись 80 Вечных огней во всех восьми федеральных округах России. Псковская область снова присоединилась к масштабной акции - сегодня в Локнянском муниципальном округе зажжен Вечный огонь. 

В торжестве также приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Локнянского округа Иван Белугин, депутаты областного Собрания Армен Мнацаканян, Игорь Дитрих, Виктор Остренко, Андрей Козлов, сенатор от Псковской области Наталья Мельникова, председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

В 1947 году в поселке Локня было образовано братское захоронение, где увековечена память 155 воинов Красной Армии. На Локнянской земле в районе деревни Чернушки совершил свой подвиг Александр Матросов, подвиг, ставший символом мужества и воинской доблести, бесстрашия и любви к Родине.

Для подключения мемориала к сетевому газу и перевода огня в режим постоянного горения специалисты «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод протяженностью 60 м и установили газогорелочное устройство.

Частица пламени для зажжения доставлена активистами Народного фронта с Могилы Неизвестного солдата в городе Москве к месту проведения торжественного мероприятия.

Источник: Псковская Лента Новостей
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