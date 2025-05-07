Общество

Псковские газовики подготовили мемориалы с Вечными огнями к 80-летию Победы

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» завершили подготовку Вечных огней Псковской области к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Работы по проведению ежегодного технического обслуживания мемориальных комплексов, подключенных к газопроводам, проводятся газовиками на постоянной основе, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото здесь и далее: «Газпром газораспределение Псков»

В течение месяца специалисты компании выполняли работы по техническому обслуживанию Вечных огней. Обслуживание включало очистку фильтров газораспределительных шкафов, к которым подключены горелки мемориалов, проверку целостности подводящих газопроводов и всех соединений для исключения возможности утечек сварных и резьбовых соединений, регулировку пламени, а также уборку мусора, листвы и нагара с газовых горелок.

В настоящее время на обслуживании компании находятся уже 11 объектов на природном газе: мемориальные комплексы «Могила Неизвестного советского солдата» (Псков) и на территории воинского кладбища (Невель), мемориалы Партизанской славы (Дедовичи) и павшим освободителям города Дно, «Мемориал памяти новосокольничан, отдавшим жизнь за независимость своей Родины» (Новосокольники), Вечные огни у «Памятника борцам за дело пролетарской революции» (Псков), на Аллее Героев Великой Отечественной войны (Великие Луки) и на монументе «Стела Героям Великой Отечественной войны» (Печоры).

В течение последних двух недель зона ответственности «Газпром газораспределение Псков» увеличилась на два новых объекта. В рамках масштабной всероссийской акции ПАО «Газпром» «Храним огонь Победы» новые Вечные огни зажглись на мемориальных комплексах в деревне Ершово Псковского района и «Братской могиле советских воинов, погибших во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» в поселке Локня.

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«Работа по газификации Вечных огней и обеспечению их бесперебойной работы ведется постоянно, не только накануне праздничных дат. Наши специалисты поддерживают состояние Вечных огней в надлежащем техническом состоянии. Это наш вклад в сохранение памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны», - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.