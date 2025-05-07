Сотовые операторы предупреждают псковичей об отсутствии интернета 9 мая

Сотовые операторы предупреждают псковичей об отсутствии 9 мая на территории Пскова мобильного интернета.
Ранее сообщалось, что 9 мая до 14:00 в Пскове будут действовать ограничения мобильного интернета, которые могут сказаться на безналичной оплате услуг. На первую половину дня жителям и гостям областного центра рекомендуют запастить наличными.
Уже завтра в Пскове состоится парад Победы и «Бессмертный полк». Желающих присоединиться к мероприятиям призывают приходить заранее, чтобы спокойно пройти досмотр, не опаздывая к началу шествия. Парад начнется в 10.00.