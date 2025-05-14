Общество

Изрезанная в Пскове собака Мия снова ищет дом

Изрезанная за стадионом «Электрон» в Пскове собака Мия снова ищет дом, сообщили в зооприюте «Шанс».

Фото: приют «Шанс»

«Завтра Мию из дома привезут на операцию по удалению камня из мочевого пузыря. И всё. Обратно её не заберут. Не сложилось, так бывает. Это наша вина, мы ошиблись. После операции Мии снова некуда идти. Кроме вольера в приюте. Давайте попробуем снова найти для Мии семью», - поделились в «Шансе».

В приюте рассказали,что Мия обожает детей, не агрессивна к котам, хотя интерес проявляет, отлично ездит в машине, с Мией нужно долго и активно гулять, иначе она может напачкать дома. «Возможно, эта проблема уйдёт после операции», - сказали в приюте.

«Мы очень ищем для Мии людей, с опытом содержания собак. Понимающих собак. Готовых прощать ей случайную лужу дома.

Нужно взвешенное, продуманное решение жить вместе с собакой. Вместе учась новой жизни», - подытожили в «Шансе».

Телефон +79113536303.

Напомним, 28 апреля мужчина и женщина за «Электроном» повесили собаку и резали ее ножом. Ужасный вой истязаемого животного услышали несколько девушек.

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По факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.

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Выяснилось, что фигурант уголовного дела был трижды судим.

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Затем собака обрела новый дом, но новые хозяева решили ее вернуть.