Огромный камень удалили из мочевого пузыря изрезанной в Пскове собаки Мии

Огромный камень удалили из мочевого пузыря изрезанной за псковским стадионом «Электрон» собаки Мии, сообщили Псковской Ленте Новостей в зооприюте «Шанс».
Фото: приют «Шанс»
«Операция закончилась. Павел Александрович удалил огромный камень, который занимал почти весь мочевой пузырь и давил на прямую кишку», - рассказали в зооприюте.
Напомним, 28 апреля мужчина и женщина за «Электроном» повесили собаку и резали ее ножом. Ужасный вой истязаемого животного услышали несколько девушек.
По факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.
Выяснилось, что фигурант уголовного дела был трижды судим.
Затем собака временно обрела новых хозяев.
Сейчас Мия ищет новый дом.