Общество

Огромный камень удалили из мочевого пузыря изрезанной в Пскове собаки Мии

Огромный камень удалили из мочевого пузыря изрезанной за псковским стадионом «Электрон» собаки Мии, сообщили Псковской Ленте Новостей в зооприюте «Шанс».

Фото: приют «Шанс»

«Операция закончилась. Павел Александрович удалил огромный камень, который занимал почти весь мочевой пузырь и давил на прямую кишку», - рассказали в зооприюте.

Напомним, 28 апреля мужчина и женщина за «Электроном» повесили собаку и резали ее ножом. Ужасный вой истязаемого животного услышали несколько девушек.

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По факту жестокого обращения с собакой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.

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Выяснилось, что фигурант уголовного дела был трижды судим.

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Затем собака временно обрела новых хозяев.

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Сейчас Мия ищет новый дом.