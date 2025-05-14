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Группа «Оттава Ё» выступила на открытии памятника фольклорной певице Ольге Сергеевой в Усвятах

17 мая открыли памятник фольклорной певице Ольге Сергеевой в Усвятах. Прошла торжественная часть и выступление группы «Оттава Ё», сообщил глава Усвятского округа Дмитрий Петров в своем Telegram-канале.

Видео: Дмитрий Петров / Telegram

«Отава Ё» — музыкальная фолк-группа из Санкт-Петербурга. Как самостоятельная группа сложились к 2005 году. Музыканты используют волынку, гусли, скрипку, перкуссию и гитары, этнические духовые.

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Зачем установили памятник фольклорной певице в поселке Усвяты и другие подробности проекта по воплощению в бронзе народной песни читайте по ссылке ниже.

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Также сегодня освятили памятный камень на месте победоносной битвы князя Александра Невского с литовцами, которая произошла 1245 году.