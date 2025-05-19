Общество

Александр Борисов: Все, что происходит в Псковской области, освещается на ПЛН

Все, что происходит в Псковской области, обязательно освещается на Псковской Ленте Новостей, заявил председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе Александр Борисов.

«Почему я люблю Псковскую Ленту Новостей? Потому что именно с Псковской Ленты Новостей началось мое знакомство, в том числе, с Псковской областью, потому что все основные события, все, что происходит в Псковской области, обязательно отражается на Псковской Ленте Новостей. И все мои знакомые, которые живут в Псковской области, которые не живут в Псковской области и хотят узнать, что происходит в регионе, обязательно читают Псковскую Ленту Новостей. Хотел бы поздравить ребят с грандиозной датой. Для человека, может быть, это небольшой возраст, но для независимого издания - это достаточно серьезный срок. Вы прошли серьезные испытания и то, что вы сохранили командный дух, дорогого стоит, поэтому желаю вам всяческого процветания и побольше хороших новостей», - сказал Александр Борисов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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