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Общество

Основной период сдачи ЕГЭ стартует в Псковской области

23.05.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

Основной период ЕГЭ стартует в Псковской области 23 мая. Сегодня 11-классникам предстоит сдать один из экзаменов по выбору: историю, литературу или химию.  

Напомним, что ЕГЭ по химии в Псковской области сдают 306 выпускников, по истории – 404, по литературе – 155. 

Всего в основной период проходить аттестацию будет 2 681 человек. Для проведения экзаменов в регионе подготовлено 42 пункта, в том числе 35 пунктов в образовательных организациях, 2 пункта на дому и 5 в учреждениях исполнения наказания. 35 пунктов оборудованы системами онлайн-видеонаблюдения, в остальных пунктах будет вестись видеозапись экзаменов.

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Теги: #егэ
Источник: Псковская Лента Новостей
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