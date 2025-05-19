Общество

Основной период сдачи ЕГЭ стартует в Псковской области

Основной период ЕГЭ стартует в Псковской области 23 мая. Сегодня 11-классникам предстоит сдать один из экзаменов по выбору: историю, литературу или химию.

Напомним, что ЕГЭ по химии в Псковской области сдают 306 выпускников, по истории – 404, по литературе – 155.

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Всего в основной период проходить аттестацию будет 2 681 человек. Для проведения экзаменов в регионе подготовлено 42 пункта, в том числе 35 пунктов в образовательных организациях, 2 пункта на дому и 5 в учреждениях исполнения наказания. 35 пунктов оборудованы системами онлайн-видеонаблюдения, в остальных пунктах будет вестись видеозапись экзаменов.

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