Общество

Студотряды устроят мастер-классы народных игр на детском празднике в Пскове 31 мая

Псковское региональное молодёжное общественное движение «Союз студенческих отрядов» проведет мастер-классы по народным играм в рамках социального проекта «Скобариада — спорт для всех» на празднике «Все лучшее — детям!», который состоится в парке Строителей в Пскове 31 мая в рамках 25-летия Псковской Ленты Новостей.

Играющим предложат освоить техники старинных забав, изучить народные традиции и ощутить дух народной игровой культуры. Программа направлена на воспитание интереса к спорту и здоровому образу жизни среди подрастающего поколения.

Напомним, совсем скоро отметят Международный день защиты детей и Всемирный день молока. В преддверии этих праздников мы приглашаем семьи с детьми в парк Строителей на развлекательную программу с конкурсами, призами и подарками.

Праздник состоится 31 мая в парке Строителей с 12.00 до 15.00.

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Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и Псковского городского молочного завода, организован при поддержке «КофеШколы», ООО «Псковдент» и других партнеров. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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