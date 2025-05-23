Общество

ЕГЭ по профильной и базовой математике сдают выпускники в Псковской области

ЕГЭ по профильной и базовой математике сдают выпускники в Псковской области 26-27 мая.

ЕГЭ по базовой математике сдают 1464 ученика, по профильной - 1056.

Напомним, что в пятницу, 23 мая, выпускники уже сдали химию, литературу и историю.

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Всего в основной период проходить аттестацию будет 2 681 человек. Для проведения экзаменов в регионе подготовлено 42 пункта, в том числе 35 пунктов в образовательных организациях, 2 пункта на дому и 5 в учреждениях исполнения наказания. 35 пунктов оборудованы системами онлайн-видеонаблюдения, в остальных пунктах будет вестись видеозапись экзаменов.

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Общегородской праздник для выпускников пройдет в Пскове в конце июня.

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В Великих Луках дата проведения праздника «Бригантина» уже известна, его проведут 28 июня.