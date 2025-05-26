Общество

Антон Мороз: Максимальная открытость – основной принцип успеха ПЛН

Основные принципы успеха Псковской Ленты Новостей — открытость, прозрачность и бесстрашие, считает вице-президент Национального объединения строителей «Нострой», победитель предварительного голосования «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской гордумы по округу №3 Антон Мороз.

«25 лет – это серьезный срок, серьезный возраст. Такое время прожить и быть на виду, особенно в средствах массовой информации, это уже большая победа. Я считаю, что максимальная открытость, максимальная прозрачность, работа с теми злободневными вопросами, которые население ставит, и отсутствие боязни задавать их деятелям, политикам, которые работают на территории субъекта, это основной принцип успеха Псковской Ленты Новостей», – сказал Антон Мороз.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

Смотрите также Александр Савенко о феномене ПЛН, интервью без компромиссов и постоянстве