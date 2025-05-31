Общество

Граждане Туркменистана, Латвии и Эстонии наиболее часто переселяются в Псковскую область

Наибольшее количество соотечественников, переселившихся в Псковскую область, составляют жители Туркменистана, Латвии и Эстонии. Об этом на пресс-конференции, посвящённой открытию форума «Псковская область: место, где хочется жить», рассказала директор АНО Псковской области «Центр содействия переселения "Соотечественник"» Наталья Тудакова.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Первое место занимает Туркменистан — чуть более 40% всех переехавших соотечественников. На втором месте Латвия с 6%, а на третьем — Эстония», — рассказала Наталья Тудакова.

Она отметила, что ситуация с переселением меняется из года в год. «Картинка, естественно, меняется, но на сегодняшний момент можно сказать, что соотечественники находят себя в разных сферах. Основная задача программы — это выполнение кадровых потребностей Псковской области, что, собственно, и оправдывает себя», — добавила директор АНО Псковской области «Центр содействия переселения "Соотечественник"».

По словам Натальи Тудаковой, с момента реализации программы, с 2020 по 2024 год, в регион переехало порядка 90 медицинских специалистов, включая врачей и других медицинских работников. «Также активно развиваются бизнес-инициативы, открываются новые предприятия. Педагогические работники, инженеры и другие востребованные специальности также закрываются за счёт соотечественников», — подчеркнула она.

Председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова добавила, что за 15 лет в Псковскую область переехали чуть больше 12 тысяч соотечественников из 24 стран.

Ранее сообщалось, что модератором пленарной сессии в рамках форума «Псковская область: место, где хочется жить» станет депутат Государственной Думы Мария Бутина, которая занимается темой переселения соотечественников на федеральном уровне. Вторым федеральным гостем будет сенатор Совета Федерации, заместитель председателя комитета по международным делам Елена Афанасьева.

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В Псковской области с 6 по 7 июня пройдет форум, посвященный 15-летию Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.