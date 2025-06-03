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Общество

Михаил Иванов об отношениях в гордуме и обновлении Пскова

05.06.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк». Заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов рассказал о важности объективности в принятии решений и конструктивного диалога между партиями в Гордуме, подвел итоги и оценил проделанную работу администрации в рамках недавно представленного доклада на 45-м Собрании депутатов, а также обсудил важность и итоги обучения для депутатов в рамках дополнительного образования. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Оппозиция в городской Думе

- Михаил Александрович, вы единственный представитель «Партии пенсионеров» в Псковской городской Думе. И в то же время заместитель председателя гордумы. Говорит ли это о том, что не только у партии власти, но и у оппозиции в городской Думе есть право голоса? Что ваш голос слышен, и парламент городской – это место для дискуссии до сих пор?

- Я выражаю благодарность депутатам за то, что меня избрали заместителем председателя. Но не думайте, что я получаю там зарплату. Я выполняю свои обязанности на общественных началах. Вероятно, из-за того, что город небольшой, а я занимал определённые должности как в государственных структурах, так и в правоохранительных органах, меня знали. Как говорится, в спину за мою прошлую жизнь не плевали, поэтому, вероятно, меня признали. Я стараюсь быть объективным в своей работе. Мне хорошо известно, что жизнь общества и личная жизнь людей могут складываться по-разному и не всегда строго соответствовать общепринятым нормам. Есть люди, которые поступают правильно, а есть те, кто совершает ошибки. Иногда люди могут ошибаться, и в таких случаях важно выслушать обе стороны, а возможно, и больше, чтобы принять взвешенное решение. Поэтому в своей деятельности я руководствуюсь объективностью, потому что, когда включается субъективный фактор, можно ошибиться. Ведь у людей бывает разное настроение, и обстоятельства тоже могут быть разными. Сегодня они говорят одно, а через некоторое время, когда эмоции улягутся, они могут выразить свои мысли иначе. Нас учили, что сначала нужно чётко сформулировать предмет дискуссии, а уже потом приступать к обсуждению. Иначе можно потерять суть спора. Вот такая у меня жизнь в городской Думе.

- Как в Псковской городской Думе выстроены взаимоотношения представителей разных партий? Конструктивный ли диалог с коллегами по парламенту? Или все-таки предмет спора иногда утерян, но сам спор важнее, чем достижение истины?

- У некоторых представителей есть собственное мнение. Например, представители КПРФ всегда критикуют параметры бюджета. Признаться, меня они тоже не устраивают. Как и все, я хотел бы видеть более эффективное распределение средств. Необходима финансовая основа для того, чтобы планы превратить в реальность. В основном представители других политических партий подходят к этому вопросу с позиции наших желаний, а не наших возможностей. Как в анекдоте. Есть желание, но нет возможности.

Отчет главы Пскова за 2024 год

На последней сессии глава города отчитался перед Псковской городской Думой. Он рассказал о реалиях 2024 года и поделился достижениями. Доклад произвел хорошее впечатление. Объективный, без всякой натяжки, без рисовки какой-то. То есть объективно глава города доложил о фактическом положении дел. Однако следует отметить, что даже при сокращении дотационной части бюджета город смог достойно справиться с ситуацией. Все ключевые направления деятельности городской администрации, включая социальную сферу, образование, спорт, культуру и другие, получили достаточное финансирование. Конечно, всегда хочется большего, но приходится работать с тем, что есть. В таких условиях важно эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

- В этом году, на ваш взгляд, как проходила сессия? Были ли какие-то замечания со стороны депутатского корпуса? Как приняли отчет Бориса Андреевича Елкина ваши коллеги?

- Депутаты высоко оценили деятельность главы города и его администрации, а также заместителей и структурных подразделений. Хотелось бы отметить, что я, как говорится, уже давно нахожусь у власти. В своей практике мне доводилось сталкиваться с конфликтами между городской и областной администрацией. Разумеется, это никогда не приводило к хорошим результатам. Я считаю, что органы власти должны работать для народа и во имя народа. И, по крайней мере, глядя на действия главы города и его аппарата городской администрации, хочу сказать, что понимание между исполнительной властью и представительной властью практически полное. В частности, парламентарии, используя свои права и стремления, активно взаимодействуют с избирателями, особенно те, кто представляет интересы своих округов. Они проводят встречи с гражданами, на которых те выражают свои мысли, проблемы и потребности. Не только за прошлый год, но и раньше не было такого случая, чтобы глава города или заместители, когда к ним обращались депутаты, как-то уклонялись либо от встречи, либо от решения вопросов. Жители Пскова могут наблюдать, как глава города и депутаты регулярно совершают выезды в округа, чтобы лично оценить состояние инфраструктуры и выявить проблемные места. В этих проверках участвуют и представители управляющих компаний, которые сразу же подключаются к решению проблем на месте. Поэтому депутаты высказывали благодарность главе города за понимание в решении тех вопросов, которые стоят и перед депутатами, и перед исполнительной властью, естественно. Поэтому работа была признана положительной. Я считаю, что взаимоотношения городской Думы и администрации складываются нормально. Негативных моментов по этому взаимоотношению высказано не было.

- Михаил Александрович, вы уже упомянули о том, что депутаты городской Думы положительно приняли отчет главы города Пскова. А какова ваша личная оценка работе городской администрации за прошлый год?

- Администрация справилась отлично. Если оценивать её работу с учётом финансовых возможностей и достигнутых результатов, то оценка будет высшей. Но ввиду отсутствия финансов, ну что делать? Четыре с плюсом – это хорошая оценка. Шероховатости все равно всегда есть у всех. Абсолютно идеальной работы не бывает. Это как горизонт, к которому идешь и никогда не придешь. Поэтому администрация старается, работает.

Работа с населением

- Вы со своей стороны как-то обращаете внимание городских властей на те самые проблемы в работе?

- Сейчас активно общаются избиратели. У нас практически все избиратели — граждане Пскова. Некоторые высказываются. Я лично считаю, что необязательно писать этот депутатский запрос. В настоящее время, когда представители власти общаются с гражданами, они внимательно выслушивают их мнение. Это мнение принимается во внимание, осуществляется обратная связь. То есть в этой системе отсутствует желание чиновников просто отмахнуться от проблемы и ничего не делать.

- На посту заместителя председателя Псковской городской Думы какими вопросами вы занимаетесь, каковы ваши полномочия, выходят ли они как-то за рамки представительских функций, так сказать, дарения букетов и поздравлений трудовых коллективов?

- В любом случае, необходимо уделять внимание коллективам, выражать им признательность и поздравлять их. Я считаю, что важно доставлять людям радость, когда их труд замечают и ценят. Кроме того, я являюсь членом нескольких комиссий. Одна из них занимается вопросами правоохранительной деятельности, другая — борьбой с коррупцией, а третья — вопросами местного самоуправления в сфере градостроительства. Ввиду своей предыдущей деятельности, я 25 лет отработал в следственных органах, мне поручено осуществлять взаимодействие с правоохранительными органами, такими как МВД, ФСБ, прокуратура и так далее, потому что это федеральные органы власти. Здесь своя специфика есть, поэтому мы не вправе вторгаться в их деятельность, но когда некоторые вопросы касаются общественной жизни, мы по этим вопросам работаем.

Обучение молодых депутатов 

- В свое время был запущен проект по дополнительному образованию для депутатов городской Думы. Существует ли сейчас учеба для депутатов? Собираетесь ли вы с коллегами? Какие знания получаете?

- Ранее я выражал признательность нашему председателю Александру Гончаренко за то, что он поднял эту тему и организовал обучение наших депутатов. В частности, 50% депутатов текущего созыва являются новичками в этой сфере. Но вы понимаете, жизнь же многообразная, и знать всё практически невозможно. И поэтому вопросы у избирателей, у граждан города самые разнообразные. Я уже не буду перечислять от А до Я. Подчас не знаешь, что тебя спросят. Поэтому, чтобы дать квалифицированный ответ, надо обладать определенными знаниями. Иногда, если нет возможности сразу ответить на запрос, можно хотя бы подсказать, к кому обратиться за помощью. Тогда человек, который задал вопрос, получит исчерпывающий и верный ответ. А давать неправильный ответ — это направлять человека по ложному следу, это не очень хорошо. Вызывает обиду.

Обновление Пскова

- Сейчас в городе, как и во всех муниципалитетах нашего региона, реализуется федеральная программа «Комфортная городская среда». Идет голосование за различные объекты благоустройства, которые предстоит отремонтировать в следующем году. На ваш взгляд, насколько это эффективная программа, как она влияет на облик города, на жизнь горожан?

- Я считаю, что это хорошая программа, поскольку жители могут самостоятельно определить, какие аспекты требуют улучшения, какие аспекты необходимо скорректировать и так далее. Недавно я был на съезде в Москве. В вагоне, где я ехал, находились туристы. Им очень понравился Псков. Они сказали, что это замечательный город, чистый и ухоженный. Я ранее много путешествовал, поэтому у меня есть, с чем сравнивать. Туристы называли города, в которых я бывал, и мне приятно, что Псков выглядит лучше. Бывали времена и похуже в Пскове, и мы помним прекрасно. Я рад, что эти времена потихоньку уходят в Лету, и город становится красивее и краше. Это приятно. Тем более, когда граждане сами смотрят, на что обратить внимание, у них чувство ответственности, заинтересованности, сопричастности к общему делу возникает. Я считаю, что это замечательно, когда люди живут общей идеей сделать добро.

- Территориальное общественное самоуправление, актуальная форма общественной деятельности, общественного объединения, в последнее время, кстати, активно поощряемая властями. В городе Пскове выделяются значительные средства на поддержку тех самых ТОСов. Как вы относитесь к этому формату общественной активности? Это замена органов власти в решении каких-то проблем или подспорье?

- Я считаю, что это подспорье. И подспорье, я считаю, правильное, потому что людям дали возможность самим проявить инициативу и самим получить определенные финансовые возможности и устранить те недостатки, которые присутствуют у них на территориях. И тем более это еще больше сплачивает людей. Они объединяются, чтобы решить, как действовать. На месте выбирают руководителей и определяют, что нужно сделать, чтобы выиграть конкурс. И всё это ради того, чтобы выиграть денежные средства. Тем более средства довольно хорошие.

Беседовал Олег Добрынин

Видеоверсию эфира смотрите по ссылке ниже. 

Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава города Пскова Гончаренко Александр Георгиевич Председатель Псковской городской Думы
Иванов Михаил Александрович заместитель председателя Псковской городской Думы
Источник: Псковская Лента Новостей
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