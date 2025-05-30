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Отчет главы Пскова и памятник в Крестах: итоги 36-й сессии гордумы

Конец каждого месяца в городе Пскове знаменуется тем, что наступает день, когда принимаются ключевые решения в интересах каждого жителя города. Сегодня, 30 мая, состоялась очередная 36-я сессия Псковской городской Думы, на которой отчет о своей деятельности и деятельности администрации Пскова за 2024 год представил глава города Борис Елкин. Подробнее об отчете и других рассмотренных вопросах - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Отчет главы Пскова за 2024 год

Ключевым вопросом сессии был отчет главы города Пскова Бориса Елкина. В своем докладе от осветил значимые аспекты городской жизни, рассказал, что было достигнуто за минувший год, чем стоит гордиться и какие планы обозначила администрация Пскова на текущий 2025 год.

«Для администрации города Пскова и для меня лично остаётся неизменным приоритетом благополучие наших жителей. Мы ведем планомерную работу по всем ключевым направлениям. Это касается поддержки семей и молодежи, кадрового обеспечения, а также инфраструктуры для комфортной жизни горожан. Всё это позволяет значительно повысить качество и уровень жизни псковичей», - такими словами градоначальник начал свой доклад.

Далее он доложил о доходах города Пскова за 2024 год. Они составили более 8,5 млрд рублей.

«Стабильный рост поступлений из вышестоящих бюджетов говорит о системной и эффективной работе с правительством Псковской области и федеральным центром», - заметил Борис Елкин.

Отдельно глава города остановился на капитальном ремонте школ Пскова.

«В 2024 году мы продолжили работу по модернизации общеобразовательных учреждений. Так, в минувшем году был проведён капитальный ремонт в школах №2 и №23, где были заменены кровля и инженерные сети, обновлены спортивные залы, столовые и учебные классы. Продолжаем работу по обновлению образовательных учреждений. Благодаря инициативе нашего президента впервые в рамках национального проекта "Семья" будет проведен капитальный ремонт дошкольного учреждения – детского сада №54. А в рамках национального проекта "Молодёжь и дети» капитальный ремонт проходит в школе №13», - напомнил глава города.

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Продолжая тему образования, Борис Елкин отдельно остановился на том, что в прошлом году две школы стали обладателями технопарков «Кванториум» - №20 и №24.

«Особые слова благодарности хочется сказать нашим педагогам и директорам школ, - продолжил глава города. - Благодаря их профессионализму выпускники в 2024 году показали выдающиеся результаты. Так, 24 выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов, а количество медалистов увеличилось на 6%».

В сфере культуры в 2024 году также произошли серьезные перемены. Библиотека «Родник» имени Золотцева преобразилась внешне, наполнилась современным мультимедийным оборудованием и новыми книгами.

В Детской музыкальной школе №5 капитально отремонтировали кровлю, привели в порядок учебные классы и приобрели новые музыкальные инструменты. В Детской школе искусств также обновили оборудование, а фойе школы установили современную интерактивную панель.

Фото: Борис Елкин / Telegram

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«В 2024 году Псков стал настоящей культурной площадкой - почти полмиллиона жителей и гостей города посетили наши мероприятия. Среди них международный фестиваль циркового искусства "Псковский скоморох", фестиваль дополнительного образования "Территория детства", первый региональный фестиваль хореографического искусства имени Владимира Максимова, а также гастрономические фестивали», - сказал Борис Елкин.

Город Псков также улучшил свои показатели в сфере туризма. Ключевым драйвером глава города отметил частные инвестиции, делающие Псков привлекательнее не только для его жителей, но и для туристов.

«Прежде всего, подчеркну стабильный рост туристического потока – только по официальной статистике за последний год он увеличился более чем на 5%. Кроме того, в рамках масштабного инвестиционного проекта в Пскове был открыт новый парк аттракционов, который соответствует мировым стандартам», - заявил глава Пскова.

В сфере международного сотрудничества заметным событием стал «Форум дружбы», в рамках которого подписали соглашение о сотрудничестве с китайским городом Хуанганом. Также провели перекрёстные фотовыставки, посвящённые Пскову и Мяньяну. Запустился образовательный проект с участием школ Пскова и Цзинина.

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«Традиционно крепкие связи поддерживаются с союзным государством и братским народом – Республикой Беларусь. Регулярные культурные, молодёжные, спортивные мероприятия с Витебском и Минском продолжают укреплять наши дружественные отношения», - подчеркнул градоначальник.

Результатом проделанной работы стало награждение города Пскова званием «Лидер народной дипломатии».

Спортивные итоги 2024 года ознаменовались открытием «умной» площадки в парке 300-летия Прокуратуры. Жители Завеличья получили современный объект для игр в футбол, волейбол и баскетбол. Также завершилось обустройство спортивного комплекса на территории лицея №20.

Фото: Борис Елкин / Telegram

В 2024 году выполнен ремонт дорожных объектов общей протяжённостью более 7,5 км. Также особое внимание уделяется созданию комфортной городской среды. Одним из значимых событий для города стало строительство пешеходного моста через Пскову.

«Он соединил основные туристические маршруты исторического центра Пскова и по праву на сегодняшний день является достопримечательностью нашего города», - отметил Борис Елкин.

Глава города положительно оценил активность граждан в сфере создания территориальных общественных самоуправлений, которые своими силами благоустраивали жизненное пространство на подконтрольных им территориях. Более 30 проектов реализовала администрация города совместно с ТОС, позволившие преобразовать городские кварталы и дворы.

«Наши граждане активно принимают участие в разработке предложений, продвижении идей, голосовании и контроле исполнения работ. Уделяем внимание и решению вопроса благоустройства дворовых территорий. За счёт областных и собственных средств продолжаем ремонты дворов и междворовых проездов», - сообщил градоначальник.

Одной из основных целей работы администрации города остается решение вопроса предоставления жилья гражданам, находящимся в социально уязвимом положении. Так, в 2024 году в Пскове предоставили более 130 квартир, среди них 69 для детей-сирот.

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В сфере ЖКХ и строительства глава города отметил важные преобразования, которые стали возможными благодаря поддержке президента Российской Федерации Владимира Путина. Администрации города удалось реализовать крупномасштабный проект, который позволил создать современный мультимедийный историко-краеведческий центр имени Василёва, открытый в 2024 году.

При поддержке администрации города Пскова в 2024 году заключили 8 соглашений о реализации масштабных инвестиционных проектов на территории города Пскова с общим объемом инвестиций порядка 900 млн рублей, связанных с развитием промышленного производства, строительства, а также выпуском косметической продукции.

«Во многом налаживать эффективную связь с жителями города помогаете вы, депутаты. Благодаря вашей работе в округах, а также нашим совместным выездам удаётся оперативно реагировать на проблемы наших горожан. За последние годы Псков прошел большой путь перемен и развития. Сегодня наш город предстал обновленным, комфортным и современным местом для жизни и отдыха. Благодаря нашим с вами совместным усилиям, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова и правительства региона, депутатов Псковского областного Собрания и Государственной Думы, сенаторов, правительства Российской Федерации и президента - в Пскове реализуются важные социальные и инфраструктурные проекты. Отдельно хочу поблагодарить за работу своих заместителей и сотрудников администрации города Пскова. Впереди нас ждут новые горизонты развития и большие перспективы, которые вместе сможем воплотить в жизнь!» - заключил свой доклад Борис Елкин.

Депутатский корпус тепло отреагировал на выступление главы города. Вопросов, ставящих под сомнение приведенные Борисом Елкиным тезисы, не поступило. Депутаты поблагодарили администрацию города Пскова и его главу за проделанную работу.

Заместитель председателя Псковской городской Думы седьмого созыва на внештатной основе, директор лицея экономики и основ предпринимательства №10 Ольга Федорова охарактеризовала решение возникающих проблем как «по-елкински» оперативное.

«Борис Андреевич - человек без пьедестала, хотя по его должности можно было бы его иметь. Он, отвечая Денису Олеговичу (Иванову, депутату — прим.ред.) в разговоре по вопросам сессии, по вопросам доклада его выступления, бросил короткое слово "выполним". Вот я бы сказала, что это слово сегодняшней сессии и слово Бориса Андреевича "выполним" – это тот девиз, в котором он живет, может быть, сам того не замечая. Потому что так или иначе, рано или поздно, все те задачи, что он перед собой поставил, что перед ним поставили депутаты, жители, все выполняется. За это спасибо Борису Андреевичу и его команде. Там работают замечательные люди», - сказала Ольга Федорова.

Депутат Псковской городской Думы по округу №15, бизнесмен Денис Иванов в свою очередь поблагодарил администрацию Пскова и Бориса Елкина за внимание к округу №15.

«Хотел бы отметить ремонт асфальто-дорожной сети Силово-Медведово. От жителей района также передаю большую благодарность. Очень ждем круговое на улице Инженерной, надеюсь, граждане будут безопасно передвигаться по перекрестку», - отметил Денис Иванов.

Демонстрировать успешные кейсы взаимодействия властей и инвесторов призвал депутат Псковской городской Думы Юрий Бурлин.

«Хотел сказать слова благодарности за ремонт школы №2, также благодарность от местных ТОСов. Прошли конкурсы и это очень ценно для жителей, которые могут самостоятельно проявить инициативу. Я слышал и видел в отчете, что услышан мой прошлый вопрос по поводу инвестиционных проектов. Это очень ценно, что налажен диалог. Такие кейсы надо показывать. Люди вкладывают в город Псков, платят налоги. Надеюсь, что коллеги поддержат, что вопросов особо нет, которые бы стоило выносить на обозрение», - сказал Юрий Бурлин.

Единогласным решением отчет главы города Пскова Бориса Елкина был принят.

Затем депутаты перешли к отчету Контрольно-счетной палаты города Пскова, которая отчиталась о проделанной работе, зафиксированных нарушениях и решениях возникших проблем.

После отчетов депутаты приступили к обсуждению основной повестки, которая состояла из ряда вопросов, касающихся бюджета города Пскова, приватизации муниципального имущества и изменений в составах комитетов.

Бюджет

Депутаты рассмотрели вопрос об исполнении бюджета города Пскова за I квартал 2025 года.

За первый квартал 2025 года плановые назначения по доходам бюджета увеличились на сумму 264 млн 227 тысяч 800 рублей. Плановые назначения по доходам бюджета увеличились за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 220 тысяч рублей; дотаций на сумму 125 млн 523 тысячи рублей; субсидий из областного бюджета на 4 млн 691 тысячу 200 рублей; субвенций из областного бюджета на 126 млн 251 тысячу 500 рублей; иных межбюджетных трансфертов на 6 млн 88 тысяч рублей; доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет на сумму 1 млн 454 тысячи 100 рублей.

Плановые назначения по расходам бюджета увеличились на 288 млн 879 тысяч 600 рублей, в том числе за счет увеличения дефицита бюджета на 24 млн 651 тысячу 800 рублей. Дефицит бюджета увеличился на 24 млн 651 тысячу 800 рублей и составил 200 млн 775 тысяч 900 рублей.

Также были внесены изменения в бюджет 2025 года.

Новый ТОС

Далее депутаты утвердили границы территориального общественного самоуправления «Льва Толстого 21». Теперь ТОС сможет абсолютно законно осуществлять свою деятельность на подконтрольной ему территории и участвовать в конкурсах для благоустройства территории в интересах жителей многоквартирного дома.

Выход из комитета

Изменение произошли и в составах комитетов. Из комитета по бюджету, налогам и финансовой политике исключили депутата Псковской городской Думы, главного врача Детской областной клинической больницы Евгения Васильева.

Он объяснил такое решение с возросшей ответственность на основном месте службы — в больнице. В связи с реорганизацией лечебных учреждений на плечи Евгения Васильева легла ответственность и за лечебные учреждения, располагающиеся в Великих Луках, зачастую требующие личного присутствия. В виду больших расстояний и несостыковок в рабочем графике депутат не захотел нарушать регламент работы комитета и тем самым подводить своих коллег по депутатскому корпусу.

«У меня была встреча с Александром Георгиевичем (Гончаренко, председателем Псковской городской Думы - ред.) по его инициативе. Для того, чтобы регламент работы Думы не прерывался, он обратился к комиссии для просьбы. Выбор пал именно на бюджетный комитет, так как он требует самых частых и самых больших временных рамок. Когда были бюджеты, я возглавлял отделение и у меня работало 65 человек. Сейчас у меня почти тысяча человек, две больницы, две поликлиники, диспансер. Очень большое богатство, которым надо вовремя руководить и быстро принимать ключевые решения». - пояснил Евгений Васильев.

Мемориал погибшим участникам СВО

Под занавес заседания депутатский корпус единогласно согласовал установку мемориала погибшим на специальной военной операции военнослужащим. Его планируется расположить по адресу: Ленинградское шоссе, дом №4.





Макет. Фото: глава Пскова Борис Елкин / Telegram-канал

Глава Пскова Борис Елкин в обсуждении отметил, что памятник будет сделан для жителей Пскова, но основной посыл будет направлен на родственников, вдов, которые посещают именно это кладбище.

«Место выбрано рядом с остановкой, чтобы даже те, кто приезжает по своим делам на кладбище, мог почтить память. Также подумаем по поводу списков. В одной из концепцией есть место для имен. С родственниками обсудим этот момент и установим по прошествии времени, после окончания СВО», - сказал глава города.

Напомним, автором проекта выступил известный скульптор Денис Стритович, создавший мемориальный комплекс в Выбутах и монумент «Знамя Победы» в Идрице.

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Итоги

«Прошло полсрока депутатских полномочий, и я хочу вам сказать, что за все эти два с половиной года мы регулярно, практически ежедневно встречаемся с главой города, обсуждаем самые насущные, самые острые проблемы и вопросы. Мы находим выходы из той или иной ситуации, если она не очень благоприятная, исходя из тех возможностей, которыми город на сегодняшний день располагает. Взаимодействие представительного органа и органа исполнительной власти на сегодняшней этапе на достаточно хорошем уровне. Мы друг друга слышим, понимаем, поддерживаем, идем навстречу. Вы слышали, сегодня депутаты сказали, что основные проблемы за 2024 год решены. Я хочу добавить, что за прошлый год я очень много принимал участие в мероприятиях, связанных с деятельностью депутатских корпусов вообще всех регионов Российской Федерации, являясь членом Координационного Совета по местному самоуправлению, я вам хочу сказать, такого формата работы даже близко ни у кого нет. Сегодня мы услышали в адрес главы города добрые, хорошие слова за практическую работу и практические действия. Хочу пожелать ему всего доброго, хорошего и реализации намеченных планов», - подвел итоги сессии председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

Годовой отчет главы города Пскова Бориса Елкина наглядно продемонстрировал, как в лучшую сторону меняется город в результате успешного взаимодействия представительной и исполнительной власти. Во многом курс этого тандема задают и сами жители Пскова. Из 8,5 тысячи голосов, обратившихся к руководству города, каждый был услышан и получил свои ответы. Именно эти связи и делают современный Псков одним из лучших и комфортных мест для жизни.

Андрей Николаев