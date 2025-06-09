Общество

Журналиста радиостанции ПЛН FM Ульяну Лаблюк наградили дипломом ФСИН России

Ведущая авторской программы «Зверьё мое» на радио ПЛН FM (102.6 FM) Ульяна Лаблюк получила награду за 3 место в номинации «Служебный тандем» всероссийского смотра-конкурса «На страже порядка» на лучшую журналистскую работу о деятельности УИС в 2024 году. Церемония награждения состоялась 11 июня в рамках торжественного мероприятия, посвящённого 80-летию с момента образования СИЗО-2 в Великих Луках.

Диплом за подписью директора Федеральной службы исполнения наказаний России генерала внутренней службы Аркадия Гостева и ценный подарок вручили заместитель начальника УФСИН России по Псковской области полковник внутренней службы Дмитрий Алексеев и начальник СИЗО-2 полковник внутренней службы Александр Степанеев.

Напомним, для участия во всероссийском смотре-конкурсе «На страже порядка» из территориальных органов и образовательных организаций ФСИН России поступило 186 журналистских работ – это 75 видеосюжетов, 49 печатных публикаций, 17 радиопрограмм, 45 интернет-материалов. Ульяна Лаблюк была удостоена награды за цикл передач о деятельности кинологической службы УФСИН России по Псковской области.