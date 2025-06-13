Общество

Участники 29-й Международной встречи воздухоплавателей посетили Великолукский драматический театр

Участники 29-й Международной встречи воздухоплавателей побывали в Великолукском драматическом театре сегодня, 13 июня. На сцене ВДТ показали комедию «Человек в закрытой комнате» по пьесе Татьяны Загдай. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание. Великие Луки».

Фото здесь и далее: Воздухоплавание. Великие Луки/ Telegram-канал

Спектакль поставлен режиссером Анной Куликовой. Ранее он был в программе XXI Фестиваля театров малых городов России 2024 года. Организаторы отметили, что воздухоплаватели всегда с большим интересом посещают Великолукский драматический театр и положительно отзываются о постановках ВДТ.

Следующим мероприятием досуговой программы для участников Международной встречи воздухоплавателей станет посещение велоцентра. Оргкомитет Встречи старается создать для пилотов и их команд благоприятные условия не только для выполнения полётных заданий, но также для проживания и досуга.

Напомним, Международная встреча воздухоплавателей проводится в Великих Луках с 1996 года, с 2011-го это событие и спортивные состязания пилотов поддерживает ПАО «Газпром». Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».