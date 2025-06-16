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Общество

Армен Мнацаканян об отчете губернатора и работе с правительством

19.06.2025 16:19|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на минувшей сессии областного Собрания представил отчет о деятельности правительства региона в 2024 году. Депутаты приняли отчет единогласно, вопросов не последовало. На этом фоне появились мнения о том, что отчет губернатора в последние годы сводится к простой формальности. В интервью на радио ПЛН FM (102.6 FM) заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян прокомментировал такую точку зрения и рассказал, как ведется работа с губернатором и профильными комитетами правительства Псковской области.

 

- Армен Липаритович, сейчас разгоняются резкие высказывания о том, что заслушивание отчета губернатора свелось к формальности, мол, все послушали, похлопали и все. Как вы это прокомментируете?

- Некоторым просто кажется, что мы посидели, послушали и разошлись. На самом деле, к отчёту всегда идёт планомерная подготовка. Губернатор проводит встречи со всеми фракциями. Например, встреча с нашей фракцией продлилась час. Было много вопросов. Некоторые из них, по традиции: мы отправили губернатору заранее. Один из таких был по экотехнопарку. Я всегда соглашаюсь с тезисом председателя областного Собрания Александра Котова, что лучше задать вопрос, чтобы быть в теме, и знать, какой будет итог. Сейчас не время заниматься популизмом, и Михаил Юрьевич Ведерников всегда отвечает чётко и по делу.

- Что можете сказать по поводу строительства экотехнопарка? Как вообще обстоит ситуация с мусором в регионе?

- Мы же понимаем, что идет усиление санкций со стороны ЕС, и оборудование, которое мы хотели закупить для экотехнопарка, не поступает. Соответственно, идет смещение сроков. Пусть радиослушатели не переживают, у нас с мусором все нормально, везде убирают, оператор работает на должном уровне. Поэтому с высказыванием, что мы собрались только похлопать губернатору, я не соглашусь. На то и есть фракционные встречи, где мы задаем вопросы, которые, может, даже неудобны для некоторых комитетов и будущих министров. Но чиновники должны быть в теме всегда. Они должны мгновенно отрабатывать вопросы, которые «прилетают» от фракции.

- То есть фракции работают непосредственно с профильными комитетами, и они прислушиваются к вашим рекомендациям?

- Я лично поднимал один вопрос, сейчас не буду говорить, о чем он, но я уже получил ответ от профильного комитета. Так как вопрос связан с финансовыми затратами и повлияет на весь регион, то придется немного подождать, но ответ я получил незамедлительно.

- Но обращения поступают и от избирателей. Сейчас должно быть очень много обращений по дорогам. Работает ли команда губернатора в этом направлении?

Команда губернатора работает. Проблемы есть, но мы понимаем, что любую проблему нужно решать системно. С теми же дорогами сейчас много обращений. Мы должны понимать, что бюджет по дорожному фонду немаленький, но и не резиновый. В дорожной отрасли очень хорошо видны изменения. Например, в Пушкинских Горах это очень заметно. Есть участки, которые еще не сделаны, и Станислав Янович (Стармолотов — прим ред.) про это в курсе. Мы говорили про освещение региональных дорог. С рабочим визитом я был в Новоржеве. Там по городу будут делать тротуары, работают люди. И эта работа видна. Я могу сказать, что комитет и «Псковавтодор» работают на высоком уровне.

- А что можете сказать по поводу объединения больниц и вообще в целом по работе здравоохранения?

- Было много обсуждений, когда говорили про объединение больниц, мол, мы что-то закрываем и убиваем. По моему округу могу сказать, что в своё время Новоржевская и Пушкиногорская больницы стали филиалами Островской. Процесс прошел нормально, негатива я не заметил. А если и были шероховатости, то для этого у нас есть председатель комитета — Марина Валерьевна Гаращенко. У нас был серьезный разговор, и после него очень многое изменилось. И это тоже результат работы наших фракционных встреч.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Котов Александр Алексеевич председатель Псковского областного Собрания депутатов Гаращенко Марина Валерьевна председатель комитета по здравоохранению Псковской области
Мнацаканян Армен Липаритович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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