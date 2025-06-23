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Марина Борисенкова о работе в комитетах гордумы и трудоустройстве инвалидов

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Гайд-парк». Гость студии - депутат Псковской городской Думы по единому округу, председатель социального комитета и заместитель председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель Псковской областной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Марина Борисенкова.

Что для нее было наиболее важным в отчете главы Пскова за 2024 год? Как она оценивает совместную работы гордумы и администрации? Как депутатам удается находить «соломоново решение» по тонким и не всегда бесспорным вопросам? Удается ли помочь псковичам, которые приходят на прием граждан по вопросам защиты прав и интересов маломобильных групп населения? На эти и другие вопросы Марина Борисенкова ответила на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Отчет главы Пскова за 2024 год

- Марина Эдуардовна, на минувшей сессии глава Пскова Борис Елкин представил перед депутатами отчет о деятельности администрации за минувший год. Что для вас было наиболее важным в отчете? Как вы оцениваете работу гордумы с администрацией города Пскова?

- Я хотела бы отметить, что отчет, с которым Борис Андреевич выступил на сессии, был представлен в упрощённом виде, так как накануне все участники получили более подробный отчёт, с большим количеством данных и мероприятий. Стоит подчеркнуть, что несмотря на текущие трудности город продолжает развиваться. Хотя средств не хватает, все запланированные мероприятия выполняются. Очень отрадно то, что бюджет города увеличивается благодаря федеральным, региональным средствам и выполнению нацпроектов. И, конечно, я думаю, что каждый житель города тоже видит изменения. Проводятся капремонты школ, образовательных учреждений, библиотек. У нас открылся в бывшем кинотеатре «Октябрь» очень хороший, достойный центр, который привлечет к себе много и гостей, и жителей города. Мы наблюдаем, что ведутся работы по благоустройству скверов. Это имеет большое значение, ведь для горожан такие зелёные зоны — это места отдыха и душевного равновесия. В 2024 году на Сиреневом бульваре был открыт прекрасный парк. Также на улице Труда появилась инклюзивная детская площадка, где есть всё необходимое для детей с ограниченными возможностями. Это тоже очень важно, потому что разговор об этом шел уже не один год, и вот наконец-то она у нас есть. Мы сейчас видим, что идет реконструкция сквера около Рижской гостиницы. И это очень приятно, потому что это лицо города. Гости приезжают, размещаются, и сквер должен быть достоин и псковичей, и наших гостей. Я шла по улице Розы Люксембург, которая недавно была отремонтирована и теперь выглядит очень хорошо. На ней есть удобный тротуар, который достаточно широк, а также специальное направление для людей с проблемами зрения. Для инвалидов, которые передвигаются на инвалидных колясках, для родителей с детьми - все бордюры понижены. В общем, одно удовольствие передвигаться по городу.

- Вы перечислили большое количество проектов. Расскажите, насколько важно для жизни города такое равномерное их рассредоточение?

- Это бесспорно важно, поскольку наши сограждане живут в различных частях города, и крайне важно обеспечить им доступ к зелёным зонам в каждом районе.

Работа в комитетах гордумы

- Вы входите в руководящий состав двух комитетов: по жилищно-коммунальному хозяйству и по социальным вопросам. В рамках заседания комитета по жилищно-коммунальному хозяйству обсуждаются вопросы, связанные с улучшением городской среды, в том числе финансирование территориальных общественных самоуправлений. Среди актуальных тем — капитальный ремонт общественных пространств и зон, а также другие вопросы, относящиеся к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Насколько сложно распределять финансирование между объектами при очередном ремонте?

- Председателем комитета по социальным вопросам, молодежной политике и туризма я являюсь всего полтора года, была избрана на девятнадцатой сессии в феврале 2024 года. За отчётный период было проведено девять заседаний комитета по социальным вопросам. На этих заседаниях мы рассмотрели более двадцати вопросов. Единственное, что сразу хочу уточнить, депутаты не распределяют финансовые средства. Они их контролируют и направляют в более важную сторону, конечно, основываясь на пожеланиях избирателей и граждан города.

Говоря о работе социального комитета, хочу отметить, что за время моего председательства мы рассматривали вопросы, которые поощряли наших самых активных граждан, которые давали возможность людям узнать их получше и побольше. Трое человек получили медали «За заслуги перед городом Псковом», а множество наших соотечественников были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами за те достижения, которые действительно помогают развиваться нашему городу Пскову. Здесь надо отметить, что это совершенно разные сферы: образование, дополнительное образование, у нас награждена руководитель нашего коллектива «Циркачонок», который приносит городу славу. Разумеется, мы обсуждали возможность установки мемориальных и почётных досок. Также мы обсуждали, что крайне важно установить знак памяти «Детям войны». И я считаю, что это направление имеет большое значение, поскольку представители этого поколения восстанавливали страну после разрушений и сталкивались с многочисленными проблемами и испытаниями. Поэтому то, что у нас появится такой знак в городе, тоже очень важно. И я хочу сказать, что не везде в России так трепетно относятся к детям войны.

- Какие успехи были достигнуты в комитете по ЖКХ?

- В отчётный период состоялось семь заседаний комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, возглавляемого Юрием Бурлиным. В ходе этих встреч было рассмотрено 26 вопросов. Среди тем, которые обсуждались, были вопросы, связанные с улучшением городской среды и озеленением. На рассмотрение были представлены программы, в которых подробно описаны направления расходования средств. Эти программы также были предметом обсуждения. Работать на комитетах — это всегда интересно, ведь депутаты могут свободно высказывать свои мнения по различным вопросам.

Взаимодействие с администрацией

- В адрес ваших коллег из региона часто звучит вопрос: почему на заседаниях комитетов шумно, а на сессиях всё проходит чётко и без лишних вопросов? На городской сессии, как мне кажется, наблюдается примерно такая же ситуация. Мы высказываем своё мнение, но без обсуждения, а вы спокойно отвечаете: «Мы уже всё обсудили», верно?

- Да, всё верно. Работа в составе комитета — это увлекательный процесс. В ходе заседаний мы обмениваемся мнениями и ведём конструктивный диалог, в результате чего находим оптимальные решения, которые не требуют дополнительного обсуждения на сессии.

- Коллегам из администрации часто приходится доказывать, что их замысел прекрасно понятен, но ваши избиратели просили другое?

- Таких моментов не возникает, потому что нас слышат, то есть могут пояснить любой вопрос, причем даже без подготовки. Администрация города Пскова погружена в проблематику и в решение этих проблем. И поэтому, когда объясняют, почему нельзя, предположим, так, то это вызывает понимание.

- В ходе обсуждения документов на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству часто упоминается, что в ходе контрольного выезда был поднят определённый вопрос, который учли и теперь планируют его реализовать. Действительно ли эта схема работает?

- Работает. Порой возникают проблемы, которые требуют времени для решения. Однако они включаются в план и обязательно прорабатываются. Некоторые граждане хотят, чтобы проблемы решались немедленно. Но, к сожалению, это не всегда возможно. Для решения проблемы необходима подготовка и проведение конкурсных процедур. Поэтому иногда решение откладывается на год или даже больше.

Успех ТОС

- Как вы относитесь к ТОСам? Верите ли вы в их успех?

- Мне очень нравится это направление, потому что здесь все зависит от самих граждан, и действительно они могут сделать то, что они хотят. И когда псковичи сталкиваются с тем, что не сразу и всё получается, они по-другому смотрят на работу и администрации, и депутатского корпуса. Да, когда ТОСы начинались в 2018 году, их было всего 18 по области, а сейчас на территории города Пскова около 70. А по области больше, почти 800 уже сейчас. То есть люди тоже поняли, что действительно это рабочий механизм, и дело всё в том, что они могут получать субсидию, гранты, и на эти средства что-то улучшать у себя и не только на придомовой территории, но сейчас уже разрешено и общедомовое имущество тоже включать в грантовые, субсидийные программы, поэтому суммы ежегодно на поддержку проектов увеличиваются, и я смотрю, что люди активно подключаются, и многие хотят, но иногда их пугает подготовка документов для того, чтобы организовать ТОС. Однако здесь надо не бояться прийти и задать вопрос. Обязательно помогут с документами. И можно действительно потом уже распоряжаться своей территорией и делать ее только лучше и лучше.

- По вашему мнению, должны ли работать другие механизмы на благоустройство территорий, а не только ТОСы?

- Иные инструменты также функционируют. Администрация города также действует и улучшает нашу среду. Поэтому здесь, безусловно, создаётся прекрасная связь между активными горожанами и администрацией. Это, вероятно, то, к чему изначально стремились, когда создавали территориальные общественные самоуправления.

«Формирование комфортной городской среды»

- Закончился конкурс по проекту «Инфраструктура для жизни». Программа требует участия общественности для определения приоритетов благоустройства. Однако многие люди не хотят голосовать. Что думаете по этому поводу?

- У меня, конечно, однозначное мнение. Я, безусловно, имею определённую точку зрения на этот вопрос, ведь это наша страна, и мы её строим. Мы строим свой город и территорию, на которой живём. Без участия и мнения граждан построить что-то хорошее невозможно, ведь это будет просто столкновение интересов. Иногда сверху не видно того, что видно снизу. Поэтому, конечно, нужно обязательно голосовать и активно участвовать. Сейчас действительно такие возможности, когда это не занимает длительного времени. У меня голосование заняло чуть больше времени, потому что я рассматривала все проекты, выбирала очень тщательно, за какой проект я хочу проголосовать. Это наш город, который мы любим, мы здесь живем. Касательно сквера на Рижском, если бы не было голосования и он не стал бы победителем, то, вероятно, мы бы не стали свидетелями нынешних работ по его обновлению. Кроме того, результат мог бы отличаться от того, что хотели бы жители. Ведь в ходе обсуждения жители хотели видеть асфальт, а в итоге будет именно он, а не брусчатка.

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Совет по делам инвалидности при правительстве Псковской области

- Вы являетесь участником заседания Совета по делам инвалидности при правительстве Псковской области. Редко звучащее название Совета, и оттуда практически нет новостей для общественности. Расскажите, что происходит на заседаниях, какие вопросы решаются?

- Дело в том, что совет действует во всех регионах нашей страны, включая Псковскую область. В его состав входят представители общественных организаций, в основном самых крупных. Среди них — Всероссийское общество слепых, Всероссийское общество глухих, Всероссийское общество инвалидов и Всероссийское общество родителей детей-инвалидов. Там поднимаются те вопросы, которые непосредственно интересуют людей с инвалидностью, по тем проблемам, которые озвучивают члены наших организаций.

Конечно, рассматриваются вопросы доступной среды, но не только архитектурной, а также информационной и любой другой. В частности, был поднят на обсуждение важный вопрос о том, что люди с проблемами слуха, к сожалению, не могут получать информацию о событиях в Псковской области и городе из телевизионных новостей, так как для них нет сурдоперевода или бегущей строки. Из-за этого они не могут понять, что происходит в регионе. Они могут только догадываться по картинке. Этот вопрос был решен, и действительно теперь есть возможность смотреть новости с бегущей строкой, с дубляжом. Также есть у нас региональный перечень технических средств реабилитации. Они отличаются от тех, которые предоставляют нам федералы. Туда входят переносные пандусы, специализированные смартфоны. Мы были одни из первых, кто изменил кнопочный телефон на смартфон для людей с нарушением зрения, а на последнем заседании мы рассматривали и утверждали сертификат. То есть сейчас на федеральном уровне люди используют два варианта получения технических средств: или в натуральном виде, или они получают сертификат, где зарезервированы деньги, и могут приобрести себе уже то оборудование, которое их больше устраивает. И точно такой же механизм мы прорабатываем на территории нашего региона, потому что действительно это удобно. Можно выбрать то средство, которое больше нравится или которое больше подходит. Мы обсуждаем на заседаниях программные моменты. Очень тщательно прорабатывали вопрос изменения в законодательстве по трудоустройству, обсуждали новые законы по целевым группам. На заседания приглашаются органы исполнительной власти, очень часто присутствуют представители и руководители медико-социальной экспертизы. То есть это та площадка, где можно задать вопросы, получить ответы и даже что-то поменять.

Трудоустройство людей с ОВЗ

- Вы принимаете участие также в круглых столах по организации трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Как известно, в настоящее время этот вопрос приобрел актуальность еще и в связи с инвалидами вследствие военной травмы. Решение по квотам для предприятий считаете правильным? Как идет эта работа?

- Люди с ограниченными возможностями здоровья обладают такими же правами, как и все остальные. В Конституции закреплено право на труд, поэтому те, кто хочет работать, должны иметь такую возможность. Однако не всегда работодатели готовы к тому, чтобы нанимать людей с инвалидностью. Стоит отметить, что у нас есть вакансии для людей с ограниченными возможностями здоровья. Их более двухсот, и их можно найти на сайте «Работа в России». Также можно обратиться в центр занятости населения, где помогут подобрать подходящую вакансию и предложат пройти бесплатное обучение новой профессии. Ежегодно, а иногда и дважды в год мы проводим круглые столы, на которых обсуждаются вопросы трудоустройства людей с инвалидностью. Это даёт возможность получить новую профессию и найти работу. Однако работодатели не всегда готовы к тому, чтобы нанимать людей с ограниченными возможностями здоровья. Закон о квотировании работает у нас слабо, потому что не совсем понимают работодатели, или просто уклоняются, потому что нет проверок, что они должны выполнять квоту, что существуют законы и существуют наказания. То есть административные штрафы довольно-таки серьезные. Мы этот вопрос прорабатываем с комитетом по труду и занятости, собираем даже ВКС-встречи с работодателями, пока отклик не очень хороший, но я думаю, что ситуация, скорее всего, изменится, когда будет больше контроля.

Приемы граждан

- Прямые депутатские обязанности — это личные приемы граждан. Когда вы их проводите, с какими вопросами к вам приходят и куда можно обратиться, чтобы записаться на прием к вам?

- Поступает множество запросов, но в основном люди приходят не на приём в общественную приёмную, а в удобное для них время, без предварительной записи, в офис Псковской областной организации инвалидов, который находится по адресу: улица Школьная, дом 19. Эти запросы в основном связаны с проблемами людей с ограниченными возможностями, то есть обращений от обычных граждан не так много, можно сказать, почти нет. Получается очень много вопросов по получению группы инвалидности, по переосвидетельствованию, по техническим средствам реабилитации. Много вопросов остается о доступности жилья. Здесь тоже не совсем понятно, как их решать, потому что желающих трудиться и выходить из дома чуть больше, чем есть у нас финансовых средств, но все равно работа ведется. Мы как раз рассматривали сейчас три проекта по обеспечению доступности многоквартирных домов, где проживают люди с инвалидностью. Они проходят обследование жилья и потом по очередности им делают свободный доступ выхода и входа в дом и из дома.

Беседовала Любовь Кузнецова

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