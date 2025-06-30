Вера Емельянова: Объединение больниц — научно обоснованная оценка положения дел

Оставить ситуацию в сфере здравоохранения в том виде, в котором она находилась, было невозможно. Такое мнение озвучила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM).
«Можно ли оставить, как было раньше? Нельзя. Объективно сегодня нет возможности в каждом медучреждении обеспечить весь спектр медицинских услуг и доступность любого врача, в том числе специалистов узкого профиля. Каждое учреждение должно заниматься тем, чем может, качественно оказывать медицинскую помощь по своему направлению», - сказала Вера Емельянова.
Она отметила, что сфера здравоохранения не исключение для того, чтобы проводить реформы.
«Реформа — это то, что направлено на улучшение, так написано в словаре Ожегова. Реформа здравоохранения — не исключение. Это комплекс мероприятий, направленных на улучшение оказания медицинской помощи населению», - добавила Вера Емельянова.
Проведение реформы было не безысходностью, а взвешенным решением правительства области, продолжила гостья студии.
«Начиная эту реформу, мы все взвесили, оценили реальную ситуацию и факторы, определяющие состояние здравоохранения в регионе. И пришли к однозначному выводу — другого решения, кроме объединения ресурсов и учреждений, мы не видим. Прошу понять: это объединение не от безысходности, а научно обоснованная оценка положения дел. Реформа повысит качество оказания медицинских услуг. Конечно, гарантировать сиюминутный результат невозможно. Это реформа даст результат на дистанции нескольких лет», - подчеркнула Вера Емельянова.
Напомним, в Псковской области продолжается реорганизация системы здравоохранения. На данный момент к Порховской межрайонной больнице присоединяется Дедовичская, Дновская и Бежаницкая с Локнянским филиалом. До этого подобная реорганизация коснулась всех больниц Псковской области – от областной, городских и всех сохранившихся в районах.