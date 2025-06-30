Общество

«Единство в памяти. Сила в подвиге!»

На путь №1 псковского вокзала прибыл агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Движение состава по регионам России приурочено к празднованию 80-летия Победы и Года защитника Отечества. Жители и гости города могут посмотреть трофейные образцы вооружения и военной техники, осмотреть экспозиции тематических вагонов. Как прошла встреча поезда в областном центре - в материале Псковской Ленты Новостей.

Встречали хлебом и солью

Встречали гостей псковичи с особым радушием — на перроне исполняющий обязанности Псковского местного гарнизона гвардии полковник Юрий Голубович в сопровождении артистов в национальных костюмах с хлебом-солью встретили руководителя акции - генерал-майора Игоря Шведова.

Руководитель акции поприветствовал псковичей в Год защитника Отечества и восьмидесятилетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«По решению министра обороны Российской Федерации проводится агитационная акция "Единство в памяти. Сила в подвиге!" Агитационный поезд, который сегодня и прибыл в Псков, начал свой путь в городе-герое Москва. Он пройдет по территории шестидесяти одного субъекта Российской Федерации. Продолжительность маршрута составит тридцать три тысячи километров. Сегодня в тематических вагонах агитационного поезда вы увидите материалы подвига советского народа в Великой Отечественной войне, лекторы расскажут вам о подвиге солдат и офицеров России. Вы увидите образцы российского вооружения, а также захваченную технику», — обратился к гостям выставки Игорь Шведов.

В рамках мероприятия сегодня Игорь Шведов вручил медали Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие»:

Камилю Ижболдину — участнику СВО, кавалеру двух «Орденов Мужества», заместителю председателя Ассоциации ветеранов СВО Псковской области.

Александру Кривотулову — участнику боевых действий в Афганистане и Чеченской Республике, руководителю Псковской региональной общественной организации «Боевое братство».

Дмитрию Бугрякову — координатору филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области в Пустошкинском районе.

Наталье Михайловой — с начала СВО она активно участвует в сборах гуманитарной помощи участникам специальной военной операции совместно с военно-патриотическим клубом «Беркут» Опочецкого района».

Марине Ивановой — организатору общественной волонтерской группы «Шьем для наших, Остров. Швейбат60» в Псковской области.

Андрею Борисову — заместителю директора организации «Перевозчик-60». Он организовал более 50 перевозок гуманитарной помощи.

Руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов отметил, что Псков стал домом для прославленной гвардейской 76-ой десантно-штурмовой дивизии второй бригады особого назначения, для 19 бригады армейской авиации.

«Мы все с тревогой и гордостью смотрим за подвигами современных защитников нашего Отечества. И сегодня, дорогие друзья, я призываю вас с гордостью осознать, что мы наследники многих поколений героев, и наша святая обязанность - сохранить и приумножить великие воинские традиции Русского государства. Мы принимаем замечательную акцию, которая является живым подтверждением преемственности поколений и непобедимости русского оружия», – сказал он.

Андрей Вьюнов особо отметил, что Псковская земля — земля воинской славы и колыбель православия. На Псковской земле золотыми буквами вписали свои имена в историю Российского государства князь Довмонт, князь Александр Невский, Петр Витгенштейн.

«Особые слова благодарности я хочу сказать Министерству обороны РФ и всем, кто причастен к организации этой замечательной акции. Всем, благодаря кому мы имеем большое удовольствие и большую честь принимать сегодня эту военно-патриотическую акцию на Псковской земле», – заключил руководитель аппарата правительства Псковской области.

Важность прибытия агитационного поезда Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!» в Год 80-летия Победы отметил глава города Пскова Борис Елкин.

«Сегодня особенный день, сегодня в город Псков прибыл поезд Минобороны, который мы долго ждали. Идет Год защитника Отечества, год Великой Победы. Восемьдесят лет - это большая дата, наши деды, прадеды, отцы воевали и добились Победы, - сказал Борис Елкин. - Единственно в памяти. Пока мы помним, мы непобедимы. Сила в подвиге, подвиг будет всегда, поскольку мы сильны».

Клянусь! Клянусь! Клянусь!

Четырем юнармейским отрядам присвоили почетные наименования в честь военнослужащих, геройски погибших в ходе специальной военной операции:

Имя капитана Михаила Гурского присвоено отряду Псковского педагогического комплекса (СОШ-25).

Имя Героя Российской Федерации Дениса Парамонова присвоено первому юнармейскому отряду Идрицкой средней школы.

Имя кавалера «Ордена Мужества» Александра Бурякова присвоено второму юнармейскому отряду Идрицкой средней школы.

Имя сержанта Дмитрия Иванова – в прошлом командира Юнармейского отряда Опочецкого района, присвоено местному отделению Юнармия Опочецкого района.

В день прибытия агитационного поезда «Единство в памяти. Сила в подвиге!» ряды Всероссийского Юнармейского движения пополнили новые юнармейцы Псковской области.

«Единство в памяти. Сила в подвиге!»

Участники акции под руководством волонтеров и экскурсоводов смогли посетить экспозиции поезда.

Агитационный поезд - это передвижной музей, состоящий из тематических вагонов. Экспозиции охватывают широкий период – от образцов техники времен Великой Отечественной войны – до современного вооружения. Воинский эшелон «Единство в памяти. Сила в подвиге!» по целям и задачам символизирует единство народов многонациональной России.

Участник СВО, Герой Российской Федерации капитан Владислав Журавлев рассказал, что все экскурсоводы на выставке — участники специальной военной операции. Экспозицию осмотрели ветераны СВО, военнослужащие Псковского территориального гарнизона, члены собрания высшего офицерского состава, ветераны боевых действий и военной службы, члены юнармейского движения, военно-патриотических клубов и отрядов, члены семей военнослужащих СВО.

Гостям представлен вагон Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, показаны материалы образовательных учреждений Минобороны России.

Концертную программу начали творческие коллективы 76-й дивизии и гарнизонного Дома Офицеров, а продолжила творческая бригада эшелона - которую представляет Центральный дом Российской Армии.

Поезд Минобороны России прибыл в Псковскую область с выставкой, которая, вне всяких сомнений, имеет огромное значение для сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма среди граждан региона и всей страны. Представленные экспонаты не только позволяют людям ознакомиться с богатым наследием российской армии и её подвигами, но и создает уникальную возможность для взаимодействия с историей через интерактивные экспозиции.

Анастасия Мишуковская