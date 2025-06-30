На путь №1 псковского вокзала прибыл агитационный поезд Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Движение состава по регионам России приурочено к празднованию 80-летия Победы и Года защитника Отечества. Жители и гости города могут посмотреть трофейные образцы вооружения и военной техники, осмотреть экспозиции тематических вагонов. Как прошла встреча поезда в областном центре - в материале Псковской Ленты Новостей.
Встречали гостей псковичи с особым радушием — на перроне исполняющий обязанности Псковского местного гарнизона гвардии полковник Юрий Голубович в сопровождении артистов в национальных костюмах с хлебом-солью встретили руководителя акции - генерал-майора Игоря Шведова.
Руководитель акции поприветствовал псковичей в Год защитника Отечества и восьмидесятилетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В рамках мероприятия сегодня Игорь Шведов вручил медали Министерства обороны Российской Федерации «За помощь и милосердие»:
Руководитель аппарата правительства Псковской области Андрей Вьюнов отметил, что Псков стал домом для прославленной гвардейской 76-ой десантно-штурмовой дивизии второй бригады особого назначения, для 19 бригады армейской авиации.
Андрей Вьюнов особо отметил, что Псковская земля — земля воинской славы и колыбель православия. На Псковской земле золотыми буквами вписали свои имена в историю Российского государства князь Довмонт, князь Александр Невский, Петр Витгенштейн.
Важность прибытия агитационного поезда Министерства обороны Российской Федерации «Единство в памяти. Сила в подвиге!» в Год 80-летия Победы отметил глава города Пскова Борис Елкин.
«Сегодня особенный день, сегодня в город Псков прибыл поезд Минобороны, который мы долго ждали. Идет Год защитника Отечества, год Великой Победы. Восемьдесят лет - это большая дата, наши деды, прадеды, отцы воевали и добились Победы, - сказал Борис Елкин. - Единственно в памяти. Пока мы помним, мы непобедимы. Сила в подвиге, подвиг будет всегда, поскольку мы сильны».
Четырем юнармейским отрядам присвоили почетные наименования в честь военнослужащих, геройски погибших в ходе специальной военной операции:
В день прибытия агитационного поезда «Единство в памяти. Сила в подвиге!» ряды Всероссийского Юнармейского движения пополнили новые юнармейцы Псковской области.
Участники акции под руководством волонтеров и экскурсоводов смогли посетить экспозиции поезда.
Агитационный поезд - это передвижной музей, состоящий из тематических вагонов. Экспозиции охватывают широкий период – от образцов техники времен Великой Отечественной войны – до современного вооружения. Воинский эшелон «Единство в памяти. Сила в подвиге!» по целям и задачам символизирует единство народов многонациональной России.
Участник СВО, Герой Российской Федерации капитан Владислав Журавлев рассказал, что все экскурсоводы на выставке — участники специальной военной операции. Экспозицию осмотрели ветераны СВО, военнослужащие Псковского территориального гарнизона, члены собрания высшего офицерского состава, ветераны боевых действий и военной службы, члены юнармейского движения, военно-патриотических клубов и отрядов, члены семей военнослужащих СВО.
Гостям представлен вагон Главного управления кадров Министерства обороны Российской Федерации, показаны материалы образовательных учреждений Минобороны России.
Концертную программу начали творческие коллективы 76-й дивизии и гарнизонного Дома Офицеров, а продолжила творческая бригада эшелона - которую представляет Центральный дом Российской Армии.
Поезд Минобороны России прибыл в Псковскую область с выставкой, которая, вне всяких сомнений, имеет огромное значение для сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма среди граждан региона и всей страны. Представленные экспонаты не только позволяют людям ознакомиться с богатым наследием российской армии и её подвигами, но и создает уникальную возможность для взаимодействия с историей через интерактивные экспозиции.
Анастасия Мишуковская