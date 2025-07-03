Общество

«Дневной дозор»: Хватает ли в Пскове детских площадок?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: « Хватает ли в Пскове детских площадок?». Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

Игровые площадки во дворе — значимая часть городской инфраструктуры. Они нужны детям не только как безопасная игровая среда, но и для физического, социального и познавательного развития. Уличные игровые пространства — это не просто веселое времяпрепровождение, они помогают детям учиться взаимодействовать с окружающим миром, получать первый опыт самостоятельности.

Значительная часть площадок в старых микрорайонах Пскова была установлена еще в советское время, по действовавшим тогда СНИПам и ГОСТам. Многие из них со временем приходят в негодность, их срок эксплуатации подходит к концу, они перестают соответствовать современным стандартам или попросту становятся травмоопасными. Требований к детским площадкам немало, причем не только к обеспечению безопасности оборудования и покрытия, но и к проектированию и соответствию разным возрастным группам детей. Как результат, в некоторых дворах в местах, где должны быть детские площадки, со временем образуются пустоши, которые захватывают автомобилисты под парковочные места. В свое время ситуацию компенсировали псковские политики и предприниматели, которые за свой счет из благотворительных целей устанавливали детские площадки в разных микрорайонах. Но в последние годы желающих заниматься такого рода благотворительностью все меньше: слишком много требований к сертификации площадок предъявляют надзорные органы, да и содержание этих площадок кто-то должен взять на себя. В то же время городские власти в рамках различных проектов по благоустройству городской среды установили в последние годы немало современных игровых площадок для детей в различных районах Пскова.

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Какова сейчас ситуация у нас в городе с детскими площадками? Кто должен заниматься контролем их состояния и обслуживанием? Какие перспективы у дворовых территорий на получение детских площадок? И нужны ли дополнительные детские площадки самим детям, или существующего количества достаточно? Ответы на эти вопросы мы будем искать в программе «Дневной дозор».

По словам старшего помощника прокурора Псковской области Рахибы Сулеймановой, жалобы от псковичей на отсутствие детских игровых площадок или их неудовлетворительное состояние поступают крайне редко. Она также рассказала, каким образом прокуратура реагирует в случае, если такого рода обращения все же приходят.

«Иногда происходят поломки, и мы реагируем на жалобы. Обычно это выглядит так: люди обращаются к нам и говорят, что заметили проблему, которая может быть опасной. Тогда мы начинаем проверку. Выходим, фиксируем, привлекаем специалистов, и устраняются эти нарушения. То есть приводим детские площадки в соответствие с ГОСТ. В общем, проверки проводились, и они были довольно серьёзными. Мы устраняли нарушения, но время идёт, оборудование используется, и что-то ломается. Это естественный процесс. Поэтому мы реагируем только тогда, когда это необходимо. Понятно, что нам без граждан не обойтись, нам сигнализируют, мы реагируем».

Заместитель главы администрации города Пскова Алексей Саенко рассказал, в каких случаях решение о демонтаже детских площадок выносится прокуратурой, и о планах на установку детских игровых зон в нашем городе на 2025 год.

«Мы понимаем, что в соответствии с техническим регламентом на детское игровое оборудование срок нормативной эксплуатации детских площадок составляет 7 лет. По требованию прокуратуры, во исполнение законодательства администрация осуществляет снос детских игровых площадок, но в основном только по жалобам. В 2025 году в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" мы планируем установить детские игровые площадки. В 2024 году мы уже определили места для установки площадок. В частности, планируется установить детскую площадку на набережной реки Великой, рядом с домом №4 по улице Георгиевской. Также будет установлена площадка на улице Звёздной, рядом с домом №17Б. Сейчас подрядная организация готовит основание для установки площадок. Планируется, что работы будут завершены в сентябре. Также по программе "Формирование комфортной городской среды" в рамках благоустройства сквера около Рижской гостиницы детская игровая площадка будет заменена на новую, современную. Плановый период установки — это в течение октября текущего года. И по территориально-общественным самоуправлениям у нас есть 9 победителей с установкой 6 детских игровых площадок. В том числе три из них — это монтаж основания, резинового покрытия».

Глава Островского района Дмитрий Быстров отмечает, что в районе, как и в других муниципальных образованиях, нехватка детских площадок ощущается. Благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» вопрос по их установке и замене частично удается решать. Но качество жизни у граждан в последние годы повышается, и хочется, чтобы и рекреационные зоны их запросам соответствовали.

«В условиях, когда уровень жизни и требования к комфорту растут, граждане, конечно же, стремятся к увеличению числа детских площадок. Более того, с течением времени эти площадки приходят в негодность и требуют ремонта или замены. В настоящее время у нас сложилась практика, когда обслуживание площадок во дворах многоквартирных домов осуществляется управляющей компанией. А площадки на общественных территориях обслуживаются нашими муниципальными автономными учреждениями. В связи с этим, если существует программа, помимо действующих, такая как "Формирование комфортной городской среды", мы понимаем, что есть и другие программы. Однако было бы замечательно, если бы существовал инструмент, который позволил бы увеличить количество оборудования для детей и подростков. Важно осознавать, что у детей разный возраст, и, разумеется, если ребёнок, скажем, подросток, его не заинтересует времяпрепровождение в песочнице или на детской карусели. Поэтому, на мой взгляд, в любом случае необходимо учитывать интересы ребёнка и выбирать соответствующие элементы. Это могут быть как игровые, так и спортивные активности, подходящие для детей дошкольного возраста. Нельзя делать упор только на дошкольный возраст, когда это может неинтересно быть ребятам постарше. И наоборот, нельзя забывать про тех, кто еще совсем маленький. Условно, можно разместить воркаут-площадки или спортивные зоны, где можно заниматься силовыми упражнениями. Для взрослых предусмотрены специальные элементы. Качели предназначены не только для детей. Всё зависит от возраста и функциональных возможностей».

Коллега Дмитрия Быстрова, глава Псковского района Наталья Федорова, рассказала, что в ее муниципальном образовании проблем с количеством детских площадок нет, но часть из них уже требуют обновления или ремонта. Этот вопрос не так давно поднимался главой Псковского района на одном из рабочих совещаний.

«В каждом населённом пункте нашего района, включая сельские поселения, есть детские игровые площадки. Они есть как в крупных, так и в небольших населённых пунктах. Поэтому по количеству, я думаю, их достаточно. Многие требуют обновления, это так. В некоторых местах необходимо обновить устаревшие детали. В связи с этим в текущем сезоне в некоторых местах были демонтированы элементы детских игровых площадок, а также запланирована установка новых элементов в рамках плана по благоустройству сельских территорий. В ходе последнего собрания мы вновь акцентировали внимание на важности этого вопроса и поставили задачу более тщательно его проработать. Всё идёт по плану. Район у нас очень многогранный, у нас действительно есть детские площадки, которые находятся на содержании управляющих компаний. И с ними мы тоже эту тему поднимали неоднократно: они осуществляют обследование, если нужно, то ремонт небольшой. На территории некоторых сельских поселений контроль осуществляет администрация поселений по полномочиям. И обследование, ремонт, демонтаж старых и установку новых элементов осуществляют именно силами сельских поселений. У нас детская площадка есть на межселенной территории, непосредственное управление там у администрации, там мы сами осуществляем контроль за состоянием площадки».

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Ненадлежащее состояние некоторых детских игровых комплексов замечает директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов. По его мнению, сегодня детские площадки детей не привлекают.

«Проблема детских площадок — это особая тема. Разграничение детских площадок, которое существует по многоквартирным домам, очень неправильное, потому что, как правило, детской площадкой, которая принадлежит какому-то дому, пользуется множество домов. В связи с этим я уже давно выступаю за то, чтобы муниципальные власти взяли на себя ответственность за обслуживание детских площадок, домов без заборов и других подобных объектов. Это позволит обеспечить надлежащее содержание всех общественных мест для детей в рамках поддержки детства в Российской Федерации. Что касается сегодняшней ситуации, то детские площадки находятся в убогом состоянии в основной своей массе. За исключением площадок, которые в последние 4-5 лет созданы, они более-менее нормальные. Они не являются сегодня центром притяжения детей, их больше привлекают различного рода недостроенные объекты. Как показывает моя практика, чтобы детские площадки нормально функционировали, там должна развиваться соответствующая здоровая инфраструктура для взрослых людей. То есть, если взрослые люди будут заниматься спортом, то, соответственно, и дети будут глядеть на них и пытаться тоже приучаться к спорту, а взрослые, в свою очередь, не будут допускать ситуации, когда будут сидеть маргинальные элементы на детских скамейках».

Доволен тем, что в проекты новостроек сегодня закладываются детские площадки, вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин. Также он рассказал, что еще в начале своей депутатской деятельности, до появления федеральных программ по благоустройству территорий, на благотворительных началах занимался установкой детских площадок в городе. Юрий Сорокин рад, что теперь этой работой занимаются муниципальные власти, ведь с годами требования и нормы к установке детских рекреационных зон серьезно усложнились.

«Я считаю, что сейчас ситуация с детскими площадками стала гораздо лучше, чем это было в те времена, когда я начинал свою депутатскую деятельность. Хватает их или не хватает - вопрос риторический.. Вероятно, невозможно установить единый стандарт, который бы предусматривал наличие игровой площадки в каждом дворе или доме. Необходимо учитывать различные факторы, такие как доступность площадки для детей и её соответствие социальным потребностям. Важно понимать, что установка площадки в месте, где нет детей, не имеет смысла, она не будет востребована. Я не поддерживаю идею о создании единого стандарта для установки игровых площадок в каждом дворе. Убежден, что большие игровые площадки должны устанавливаться в местах массового скопления людей, в рекреационных городских пространствах. Это территории, где псковичи и гости города массово отдыхают: Финский парк, набережные. Необходимо создавать качественные и просторные игровые зоны, которые будут подходить для детей разных возрастов. Зачастую можно увидеть, что на площадках есть таблички, ограничивающие возраст детей, например, от 4 до 10 лет или от 7 до 12 лет. Однако на таких площадках играют и подростки. Под многофункциональностью я подразумеваю, что площадка должна быть универсальной и подходить для детей разных возрастов. Часть площадки должна быть предназначена для самых маленьких, часть — для детей среднего возраста, а также должна быть зона для подростков, где они смогут заниматься спортом. Там можно будет выполнять силовые упражнения, подтягиваться, отжиматься и тренировать разные группы мышц».

Как сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, пока есть дети — детские площадки свою актуальность не потеряют. Чем больше будет в городе игровых пространств, чем они будут разнообразнее, тем интереснее будет маленьким псковичам на них гулять. Григорий Стороненков тщательно контролирует ситуацию с детскими площадками в Пскове и рассказал, где, по его мнению, игровых комплексов не хватает.

«В настоящий момент старых площадок, которые были установлены в советское время, у нас уже нет, потому что они все демонтированы года четыре назад. В некоторых районах округа не хватает детских площадок. В частности, требуется большая игровая зона для детей. Во многих дворах есть небольшие площадки, но они предназначены для детей дошкольного возраста. На улице Леона Поземского необходимо установить хотя бы одну площадку рядом с домами №№60–66. В районе Овсище в последнее время было создано много ТОСов, которые занимаются благоустройством территории. В рамках этих организаций и "Формирования комфортной городской среды" устанавливаются детские площадки. Их, с моей точки зрения, достаточно. Единственное, что всегда наступает срок окончания эксплуатации детской площадки. И вопрос будет стоять об их замене. Это, наверное, будет актуально всегда. У нас еще есть такая специфика: строятся новые дома, и там ставятся детские площадки. Мамочки с детьми мигрируют. Они, конечно, любят посещать новые детские площадки. Такая у нас миграция происходит».

Как сообщил победитель праймериз «Единой России» по определению кандидата на довыборы депутата Псковской городской Думы по округу №3 Антон Мороз, он замечает нехватку детских площадок в городе. Кроме того, отмечает, что состояние некоторых уже существующих рекреационных пространств для детей можно оценить как плачевное. По мнению Антона Мороза, решение у этой проблемы есть, и он назвал целых три варианта.

«С точки зрения эксплуатации площадок — это все-таки задача управляющих компаний. В случае, если они будут переданы на баланс непосредственно самого дома, если они на балансе муниципалитета, естественно, заниматься должен муниципалитет. Если говорить о достаточности или недостаточности, то, безусловно, можно сказать, что не хватает. И большинство площадок уже изношены и требуют замены хотя бы в составе той нормативной документации, которая существует для эксплуатации таких площадок. Кто должен их устанавливать? Здесь три подхода возможны. Это сами инициативные жители. Понятно, это стоит денег, но ты получаешь то, что ты хочешь. Второе — это через те же самые ТОСы, где можно получить финансирование со стороны регионального или городского бюджета и провести установку площадки за счет этих средств. И третий вариант — это муниципалитет. Все три варианта должны работать в совокупности. В новых домах, я считаю, это должна быть нагрузка застройщика при благоустройстве, при строительстве нового дома. В качестве объекта благоустройства должна находиться спортивная и детская площадка обязательно».

К детским площадкам всегда было приковано пристальное внимание общественности, и судя по всему не зря. Как отмечают наши сегодняшние собеседники, проблема детских игровых зон все еще существует практически во всех муниципалитетах. Либо же этих площадок недостаточно, а где-то их состояние оставляет желать лучшего. Но в сегодняшней программе прозвучали и обнадеживающие слова о планах на улучшение их содержания и проектировку новых площадок.

Александра Братчикова