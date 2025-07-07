Общество

Директор гимназии №29 призвала псковских родителей подключить дома проводной интернет

Сфера образования не сильно пострадала из-за отсутствия мобильного интернета, так как все школы обеспечены стабильным проводным выходом в сеть. Однако родителям школьников лучше уже летом подключить дома проводной интернет, чтобы избежать возможных неудобств с началом учебного года. Об этом сообщила директор гимназии №29 Елена Синева в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Отсутствие мобильного интернета волнует общественность, но это вынужденная и временная мера. В социальной сфере, в образовании серьезных неудобств мы не почувствовали, так как образовательные организации используют проводной интернет от надежного провайдера "Ростелеком". В школах обязательно имеются точки доступа Wi-Fi. В связи с этим поясняю, что работа государственных информационных систем, региональных систем, связанных с проведением государственной итоговой аттестации, заполнением электронного журнала и просмотра дневника, ведется в штатном режиме», - сказала Елена Синева.

Она добавила, что в сфере образования уже начинают прогнозировать возможные развития событий с началом учебного года.

«Мы смотрим вперед. Скоро пролетят летние школьные каникулы, и наступит учебный год. Исключать и обещать на 100%, что не наступит очередная пандемия с последующим дистанционным образованием, мы не можем. Поэтому предлагаю и родителям, и учителям проверить возможность использования роутера дома или подключение проводного интернета. Лучше об этом позаботиться заранее, чтобы не испытывать стресс и панику, когда, возможно, придется использовать те или иные образовательные платформы с помощью интернета», - добавила директор.

Елена Синева считает, что в любой ситуации нужно находить плюсы.

«В любой ситуации нужно искать плюсы: отсутствие мобильного интернета - это очередное испытание для нас. Оно преодолимо и, несомненно, делает нас сильнее: мы ведь начинаем искать новые возможности для комфортного и безопасного проживания. Также сейчас могут усилиться межличностные отношения: СМС вовремя не доходят, поэтому единственный выход быстрой передачи информации - это живое общение, ведь это так здорово», - заключила Елена Синева.

Напомним, в Псковской области ограничен доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности.

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Ранее сообщалось, что портал с информацией о доступных точках W-Fi появится в Псковской области.