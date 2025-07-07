Директор гимназии №29 призвала псковских родителей подключить дома проводной интернет

Сфера образования не сильно пострадала из-за отсутствия мобильного интернета, так как все школы обеспечены стабильным проводным выходом в сеть. Однако родителям школьников лучше уже летом подключить дома проводной интернет, чтобы избежать возможных неудобств с началом учебного года. Об этом сообщила директор гимназии №29 Елена Синева в беседе с корреспондентом ПЛН FM.
Она добавила, что в сфере образования уже начинают прогнозировать возможные развития событий с началом учебного года.
«Мы смотрим вперед. Скоро пролетят летние школьные каникулы, и наступит учебный год. Исключать и обещать на 100%, что не наступит очередная пандемия с последующим дистанционным образованием, мы не можем. Поэтому предлагаю и родителям, и учителям проверить возможность использования роутера дома или подключение проводного интернета. Лучше об этом позаботиться заранее, чтобы не испытывать стресс и панику, когда, возможно, придется использовать те или иные образовательные платформы с помощью интернета», - добавила директор.
Елена Синева считает, что в любой ситуации нужно находить плюсы.
Напомним, в Псковской области ограничен доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности.
Ранее сообщалось, что портал с информацией о доступных точках W-Fi появится в Псковской области.