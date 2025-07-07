Общество

Грозы и шквальный ветер с градом ожидаются днем в Псковской области

Неблагоприятные погодные явления прогнозируются в Псковской области в обеденное время, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по региону.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«МЧС России предупреждает: на территории региона прогнозируются неблагоприятные погодные явления. От Псковского ЦГМС поступило предупреждение, что сегодня с периода 12:00 до 15:00 по Псковской области ожидаются грозы, преимущественно по юго-восточным районам местами шквал, порывы 19-24 метров в секунду, местами ливни, в отдельных районах град», - сообщили в МЧС.

В ведомстве также напомнили правила поведения во время непогоды: