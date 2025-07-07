Общество

Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как ПЛН — Виталий Рахманов

Очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, как Псковская Лента Новостей, считает начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов.

«25 лет - это уже весьма солидный возраст. И сразу видно, что издание прошло пубертатный период, сейчас это уже действительно хорошие, взвешенные, интересные моменты. При этом важно отметить, что, когда вы пишите, публикуете новости, вы стараетесь как можно многограннее подойти к какой-то проблеме, поэтому зачастую не всегда всем это нравится, бывают ведь и мнения не очень популярные. Тем не менее очень важно, чтобы в регионе было такое независимое СМИ, которое могло бы, не боясь, рассказывать свою точку зрения и освещать ту или иную сферу жизни. Давайте отпразднуем 50 лет ПЛН, а там посмотрим. С учетом цифровизации, я думаю, что в ближайшее время во что-то вы трансформируетесь более современное, выйдете на новый уровень, я в этом уверен», - отметил Виталий Рахманов.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.