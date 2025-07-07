Общество

Ветеранов с Днем освобождения Пскова поздравят индивидуально

Администрация планирует поздравить ветеранов с Днем освобождения Пскова индивидуально, учитывая возраст и состояние здоровья участников Великой Отечественной войны. Об этом на онлайн-брифинге в честь Дня города рассказал глава Пскова Борис Елкин.

Он отметил, что в этом году особое внимание будет уделено ветеранам, особенно в контексте празднования 80-летия Победы.

«Мы особое внимание в этом году уделили ветеранам на 9 Мая. Я лично многих обошел. У нас теперь 21 почетный гражданин, которые связаны с Великой Отечественной войной», — отметил глава города.

Традиционно поздравление ветеранов с Днем освобождения Пскова в этом году планируется, но в другом формате.

«Мы, конечно, в День освобождения Пскова будем их поздравлять. Они все в почтенном возрасте, многим тяжело выходить из дома, лишний раз не нужно рисковать здоровьем, поэтому мы не планируем с ними глобальных культурно-массовых мероприятий, но мы их обязательно поздравим», — заключил Борис Елкин.

Он также отметил, что на официальных мероприятиях, таких как концерт в Зеленом театре 23 июля, будет предусмотрена официальная часть с награждением почетных граждан города.

Напомним, во время Великой Отечественной войны город Псков сильно пострадал. Был захвачен немецкой армией 9 июля 1941 года и освобожден 23 июля 1944 года. В 2009 году Пскову было присвоено звание «Город воинской славы». День города отмечается 23 июля.