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Общество

Андрей Маковский допустил, что ограничение мобильного интернета продлится до зимы

10.07.2025 11:20|ПсковКомментариев: 0

Бизнес должен увеличить число бесплатных точек Wi-Fi в связи с введенными в Псковской области ограничениями мобильного интернета, считает лидер фракции «Новые люди» в Псковском областном Собрании депутатов Андрей Маковский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с 46-й сессии регионального парламента. 

«Мы знаем, что главной темой обсуждения сейчас является сбой сотовый связи. Он вызван необходимостью соблюдения мер безопасности, поскольку украинский режим использует гражданские объекты в качестве военных целей. В вопросах безопасности мы поддерживаем решение нашего губернатора. Обращаю внимание, что социальную ответственность несут не только губернаторы, правительства, депутаты. В каждом районе существуют точки притяжения людей: сетевые магазины, аптеки, банки, энергоснабжающие организации, отделения почты и другие учреждения с высоким трафиком. И, если честно, меня искренне поражает реакция директоров этих учреждений. Они даже не рассматривают возможность установки публичных точек Wi-Fi, как это сделано в некоторых районах нашей страны. Видимо, все директора считают, что это скоро закончится, и это обойдет их стороной. Видимо, они не понимают, что иногда нужно немного поступить прибылью и позаботиться об общественном доступе к интернету», - заявил Андрей Маковский.

Депутат подчеркнул, что увеличение числа бесплатных точек Wi-Fi «снимет социальную напряженность и не нанесет ущерба крупным экономическим субъектам с миллионами доходов».

«Мы знаем о том, что Псков – это туристический город, и для наших туристов, когда они приезжают в Псков, является настоящей неожиданностью, что они не могут вызвать такси из центра. Если до зимы ситуация не изменится, мы направим письмо в "Ростелеком" с просьбой просчитать коммерческие предложения на 18 публичных точек в городе Пскове, также рассмотрим подробности по оказанию услуг и внесем предложения в бюджетную согласительную комиссию», - заключил парламентарий.

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Напомним, в Псковской области ограничен доступ к мобильному интернету в связи с обеспечением безопасности. 

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Ранее сообщалось, что портал с информацией о доступных точках W-Fi появится в Псковской области.

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Пресс-портрет
Маковский Андрей Андреевич депутат Псковского областного Собрания
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
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