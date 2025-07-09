Общество

Музей-усадьба Софьи Ковалевской закрыта для посетителей из-за перебоев с электроснабжением

В связи с погодными условиями в Великолукском районе и перебоями в подаче электричества в настоящее время Музей-усадьба Софьи Ковалевской в деревне Полибино временно недоступна для посещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«К счастью, здание усадьбы, прилежащие постройки и парковая территория не затронуты бурей. Надеемся на ваше понимание», - отметили в музее.

О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

Напомним, накануне вечером сильный шторм ударил по южным районам Псковской области, наиболее сильно пострадала великолукская деревня Полибино.

В Великолукском районе ураганом повалено большое количество деревьев, зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи, у многих домов повреждены кровли.

Бригады энергетиков и дорожников работают над устранением последствий.