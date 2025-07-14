Общество

Снос гаражей и благоустройство сквера гостиницы «Рижской» в округе №8

Контрольный выезд в округ №8 депутата Псковской городской Думы Натальи Юрченко состоялся 15 июля. В ходе выезда были обозначены ключевые моменты, которые требуют скорейшего решения. Сейчас на округе идут масштабные работы по строительству тротуара к новой школе и ремонту сквера перед гостиницей «Рижской». Подробнее о происходящем в округе - в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

Новая контейнерная площадка

Выезд начался с осмотра контейнерной площадки на улице Коммунальной, 22Б. Сейчас на этом месте установлен один большой контейнер, в который, по словам жителей, люди несут разный крупногабаритный мусор.

«Когда в городе был мусорный коллапс, птицы разносили все из этого контейнера», - сказала Наталья Юрченко.

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Данной площадкой пользуются жильцы трех домов. Они попросили депутата и главу города Пскова Бориса Елкина сделать на этом месте большую закрытую контейнерную площадку. Борис Елкин объяснил, что это не так просто, как кажется на первый взгляд. «Делать большой "дворец" - это в 2-3 миллиона обойдется», - сказал он.

Тогда граждане пожаловались на «склад» автомобильных шин и пояснили, что маленьких контейнеров им будет мало. Глава города предложил решение. «Предлагаю поставить нормальную, закрытую с синими контейнерами», - высказался Борис Елкин.

Все поддержали такое предложение. Вопрос будет решен до конца года.

Ямы от гаражей

Далее собравшиеся проследовали к дому по адресу: улица Народная, 27. Здесь установлены гаражи, которые постепенно сносят, но от них остаются ямы.

Жители беспокоятся, что территория так и останется необлагороженной и опасной.

Борис Елкин и Наталья Юрченко пообещали поставить данный вопрос на контроль. Также было отмечено, что большую часть гаражей в ближайшее время снесут, но 7-8 останутся, поскольку они стоят законно и у них есть собственники.

Паковка в зеленой зоне

Помимо гаражей, жителей волнует то, что некоторые автовладельцы паркуют свои автомобили на зеленой зоне.

Стихийная парковка располагается напротив гаражей. Владельцы квартир в доме №27 хотят, чтобы ее облагородили.

«Заявку надо сделать и решать вопрос», - сказал глава города. Также он объяснил, что не вся территория может быть признана зеленой зоной, поскольку в некоторых местах выполнена подсыпка и под колесами автомобилей нет растительности.

«Места, где выполнена подсыпка, нельзя считать зеленой зоной. Чтобы это была зеленая зона, нужно убирать подсыпку и подсаживать растительность», - сказала Борис Елкин.

Деятельность ТОС

Следующей точкой маршрута стала территория общественного самоуправления «К32» по адресу: улица Коммунальная, 32. Участники ТОС будут устанавливать контейнерную площадку. В городском конкурсе ТОС для реализации этого проекта они выиграли 866 580 рублей.

«Данная контейнерная площадка установлена рядом с домом, но ветер и птицы разносят мусор и на территорию лицея №4. Вот представьте, идет линейка, а вокруг кричат птицы и летает мусор. Наконец-то благодаря активным людям эту проблему удалось решить. Совсем скоро здесь появится новая, современная контейнерная площадка», - сказала Наталья Юрченко.

Новая дорожка

Продолжился выезд осмотром строящегося тротуара к новой школе на улице Киселева. Эта школа - объект образования, который строится в Пскове по поручению президента РФ. Она будет рассчитана на 525 мест. На данный момент само образовательное учреждение практически достроено. 1 сентября в него уже отправятся дети. Но оставался вопрос с безопасностью передвижения учеников. Поэтому было принято решение обустроить тротуар с освещением на пересечении улиц Киселева и Кузбасской Дивизии.

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«Тротуар стоит 3 миллиона, плюс освещение. В сумме все обойдется в 4 миллиона. К 1 сентября мы не успеем все доделать, но постараемся побыстрее», - сказал Борис Елкин.

Также в дальнейшем будет проработан вопрос о строительстве проезда, ведущего к школе.

Рижский сквер

Завершающей точкой маршрута стал сквер перед гостиницей «Рижская». Сейчас там идут активные работы по благоустройству.

«Проектная документация была 200 миллионов, но пришлось немного экономить», - сказал Борис Елкин.

В этом году планируют доделать пешеходные дорожки и, возможно, детские площадки. Освещение будет организовано в следующий год. Также подрядчик попытается запустить фонтан.

«А еще мы просили, чтобы оставили деревья», - напомнила Наталья Юрченко. Глава города пообещал, что будут спилены только аварийные зеленые насаждения.

В завершение выезда Наталья Юрченко поблагодарила подрядчиков за добросовестную работу. «У нас рядом с гостиницей растут пионы. Спасибо работникам, что они берегут их», - заключила депутат.

Таким образом, благодаря выезду удалось определить ключевые проблемы в округе и обеспечить их продуктивное решение. Скоро в округе появится новая школа и тротуар к ней, две новые контейнерные площадки и будет решен вопрос с незаконными гаражами.

Александра Мошина