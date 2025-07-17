Общество

Караоке функционирует на празднике к 25-летию ПЛН

Интерактивная площадка от «Ростелеком» с караоке встречает псковичей любыми песнями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Помимо караоке, «Ростелеком» представил игру «Безопасный интернет».

Сотрудничество «Ростелекома» с ПЛН длится много лет и основано на взаимном доверии и общности ценностей. По мнению директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольги Родионовой, редакция является профессиональной командой, активно участвующей в развитии региона и реализации важных социальных проектов.

Приходите вместе с семьей и друзьями! Праздник продлится до 22:00 сегодня, 19 июля, в парке Строителей.

Данное мероприятие – это совместный проект Псковской Ленты Новостей и акционерного общества «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод», организован при поддержке технологического партнера «Ростелеком», ООО «ЗЕНЧА» и других. Также благодарим официального партнера 25-летия ПЛН ООО «Центр кровельных и фасадных систем».

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