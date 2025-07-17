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Праздник Псковской Ленты Новостей в парке Строителей. ФОТОРЕПОРТАЖ

20.07.2025 10:01|ПсковКомментариев: 0

25-летие Псковской Ленты Новостей отметили ярким и запоминающимся праздником в парке Строителей. В этом году мероприятие стало особенно значимым, ведь на празднике состоялся запуск аэростата, который не поднимался в небо над Псковом последние 10 лет. Это событие привлекло внимание как местных жителей, так и гостей города, которые с восторгом наблюдали за полетом. Праздник был насыщен разнообразными активностями.

Гости могли попробовать свои силы в караоке, погрузиться в мир виртуальной реальности, а также насладиться угощениями на фудкорте. Ярмарка изделий ручной работы предложила уникальные товары от местных мастеров, а лучный тир стал настоящим хитом среди любителей активного отдыха. На сцене выступила талантливая певица Елена Васильчикова, которая порадовала зрителей своими музыкальными номерами. Также зрители смогли насладиться выступлением Псковской федерации ушу, продемонстрировавшей мастерство и грацию своих спортсменов. Праздник стал настоящим праздником для всей семьи, объединив людей разных возрастов и интересов.

Подробнее о том, как прошёл этот незабываемый день, смотрите в фоторепортаже Анны Тягуновой.

Источник: Псковская Лента Новостей
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