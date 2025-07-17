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Общество

Олег Брячак: Развиться как ПЛН не смогло ни одно псковское СМИ

21.07.2025 14:04|ПсковКомментариев: 0

Ни одно средство массовой информации Псковской области не смогло развиться так же как Псковская Лента Новостей. Таким мнением поделился депутат Псковского областного Собрания, лидер фракции «Справедливая Россия – Патриоты – За правду!» Олег Брячак.

«25 лет — достаточно серьёзная дата. Далеко не каждое средство массовой информации, которое существовало на территории нашего региона, сумело дожить до такой даты. Развиться так, как ПЛН, не сумело ни одно псковское СМИ на сегодняшний день, даже при поддержке государства. У них это как-то не получается. Я думаю, что всё дело в организации процесса и в коллективе», – сказал Олег Брячак.

Он подчеркнул, что Псковская Лента Новостей всегда дает качественную аналитику политической жизни области.

«Та аналитика, которую дают специалисты, она зачастую достаточно высокого уровня, особенно то, что касается политики, а я, как политик с определенным стажем, могу судить о том, каким образом подается вот эта информация. Я желаю вам процветания, желаю вам не терять той хватки, которая у вас есть, не терять той динамики, которая у вас есть, развиваться, увеличивать свой штат специалистов. Никогда не поздно и работать над собой, не оставайтесь на одном месте. Пусть такое замечательное средство массовой информации будет в нашем регионе. Вас всегда интересно читать и слышать», – заключил депутат.

Напомним, в 2025 году ПЛН отмечает 25-летие. Редакция проводит широкомасштабную акцию, в рамках которой на сайте размещаются публикации об истории ПЛН, интервью с экспертами, представителями общественности и бизнес-структур, на протяжении многих лет сотрудничающих с редакцией, а также с ведущими журналистами, которые в различные периоды работали с ПЛН.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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