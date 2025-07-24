Общество

Многодетные семьи и участники СВО смогут бесплатно посетить фестиваль «Железный град» в Изборске

Многодетные семьи, участники СВО и некоторые другие категории граждан смогут бесплатно посетить фестиваль военно-исторической реконструкции и средневековой культуры «Железный град», который пройдёт 2 августа в Изборске, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: музей-заповедник «Изборск»

Для получения бесплатного билета в Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск» необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность и документ, подтверждающий право на льготу.

Бесплатный билет можно получить в кассе при входе в Изборскую крепость и в информационном центре музея, расположенном неподалеку от входа в крепость (Изборск, улица Московская, 7).

Уточнить необходимую информацию можно в экскурсионном отделе музея по номеру 8 (8112) 33-16-17 либо по электронную почту izborsk331617@yandex.ru.

Напомним, основная фестивальная площадка развернется в Изборской крепости. В программе – торжественное открытие фестиваля, проход и построение участников, дефиле исторического костюма, лекторий, сражение по правилам маневров, турнир лучников, детские и ремесленные площадки, выступления музыкантов.

Информационным партнером фестиваля «Железный град» выступает Псковская Лента Новостей.