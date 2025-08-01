30-градусную жару прогнозируют в Псковской области 4 августа

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 4 августа, сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Будет дуть ветер ночью неустойчивый слабый, днем южных и юго-восточных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +12 до +17 градусов, днем воздух прогреется от +25 до +30 градусов.
Атмосферное давление низкое.
Ранее сообщалось, что в августе среднемесячная температура воздуха ожидается на 1-2 градуса выше климатической нормы в Псковской области.