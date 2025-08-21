Общество

Путин продлил срок службы Бастрыкина на посту председателя СК на год

Президент РФ Владимир Путин продлил срок службы Александра Бастрыкина в должности председателя Следственного комитета РФ на еще один год, до августа 2026-го. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Следственном комитете.

Фото: СК России

Ранее СМИ писали, что Александра Бастрыкина могут назначить на пост главы Верховного суда или постпредом президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). По слухам, на место председателя СКР рассматриваются кандидатуры министра юстиции Константина Чуйченко и помощника президента—начальника контрольного управления Дмитрия Шалькова.

25 августа генпрокурор Игорь Краснов стал единственным кандидатом на пост председателя Верховного суда. Источники в Генпрокуратуре сообщили, что после ухода Краснова «ожидают возвращения Александра Гуцана». До 2007 года он был заместителем генпрокурора, а с 2018-го — полпредом в СЗФО.

Александр Бастрыкин возглавляет СКР с 2011 года. В 2024 году Владимир Путин подписал закон, который наделяет президента правом продлевать срок пребывания на посту председателя СКР после достижения им 70 лет. Нынешний срок службы господина Бастрыкина истекает 27 августа.