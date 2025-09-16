Общество

Владимир Кузь: Если речь идет о принятии решений, не стоит использовать ИИ

Когда речь идет о принятии решений, не стоит использовать искусственный интеллект. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь, комментируя в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей предложение заменить чиновников и депутатов на ИИ.

Отвечая на вопрос о перспективах передачи полномочий государственных служащих и парламентариев искусственному интеллекту, Владимир Кузь высказался резко негативно: «Отрицательно отношусь, и нет этой перспективы. В первую очередь, это бездушная машина».

При этом собеседник согласился с возможностью ограниченного применения новых технологий в исполнительной ветви власти, подчеркнув, что тут важен человеческий контроль.

«В органах исполнительной власти, наверное, да, однако только в низовых вопросах. В законодательных и в судебных не стоит этого делать. Если речь идет о принятии решения, я считаю, не стоит использовать ИИ», — пояснил свою позицию Владимир Кузь.

Ранее начальник управления цифрового развития правительства региона Виталий Рахманов рассказал о внедрении системы «Госджипити», призванной облегчить взаимодействие населения с властью посредством перевода «чиновничьего» языка на понятный гражданам. Владимир Кузь назвал идею утопичной и предложил чиновникам самостоятельно осваивать живое общение с жителями региона.

«Я, честно говоря, не представляю, каким образом это возможно реализовать. На мой взгляд, все-таки нужно чиновникам научиться общаться с людьми не чиновничьим языком, а человеческим. Это правильно будет. Живое общение, глядя в глаза, намного лучше», — резюмировал народный избранник.